Exteriores dice que no le consta que se deba "ningún favor" a otros países por rechazar el 'procés', como dijo Margallo

"No me consta ningún tipo de favor que se deba, no sé si el señor Margallo los conoce, pero a mí no me consta ningún favor que se deba", ha dicho Castro en la Comisión de Exteriores del Senado, en respuesta a una pregunta planteada por el senador de Bildu Jon Iñarritu.

Tanto él como el senador del PDeCAT Josep Cleries habían preguntado al Gobierno por estas palabras de Margallo, así como por qué viajes se han organizado desde el Gobierno para frenar el apoyo internacional al independentismo catalán y qué instrucciones han recibido embajadas y consuladas.

El senador Cleries ha retirado sus preguntas, pero Iñárritu las ha mantenido y Castro ha tenido que responder a una cuestión que, previamente, en una comparecencia sobre las prioridades del departamento, había eludido: "Yo soy muy amigo del exministro Margallo y no comento sus comentarios", había zanjado.

El 'número dos' de Exteriores también ha asegurado que no le consta que se haya realizado ningún "viaje específico" para trabajar en contra del independentismo, pero ha dejado claro que la integridad territorial de España está consagrada en la Constitución y el Gobierno cree en ella, de manera que, como otras muchas cosas, "se va a explicar en todos los ámbitos en los que sea necesario".

BILDU: MARGALLO NO ES MENTIROSO

En tercer lugar, se ha limitado a señalar que las instrucciones a Embajadas y Consulados "sobre cualquier cuestión importante se hacen dentro de las atribuciones normales del Ministerio de Exteriores, que planifica y dirige la política exterior".

Las explicaciones de Castro no han convencido al senador de Bildu, que ha replicado que no cree que el antecesor de Alfonso Dastis en el Ministerio de Exteriores sea un mentiroso. "No voy a calificar, ni mucho menos, al exministro Margallo de mentiroso, le digo que a mí no me consta ningún favor, de ningún tipo, que se deba", ha zanjado el representante del Gobierno.