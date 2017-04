Exviceconsejero dice que con Aguirre proliferaron actos para ensalzar logros

El exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter ha declarado hoy en el juicio del caso Gürtel que con la llegada de Esperanza Aguirre como presidenta comenzaron a proliferar los actos para ensalzar los logros del Gobierno regional.

Alejandro Halffter se ha referido a dos contratos "sin precedentes", adjudicados por la Comunidad de Madrid a empresas de la trama liderada por el cabecilla de la misma, el acusado Francisco Correa, entre 2005 y 2007, por un total de más de medio millón de euros para montajes de eventos, la mayoría en la sede del Gobierno regional a los que acudía Esperanza Aguirre.

Precisamente Esperanza Aguirre está citada para declarar como testigo para mañana jueves en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Sobre dichos actos Alejandro Halffter ha comentado: "Se hacían con bastante frecuencia, en alguna ocasión varios al día".

La fiscal le ha preguntado si eran para ensalzar los logros y el cumplimiento de objetivos por parte del Gobierno regional a lo que ha comentado que en los mismos se daba cuenta de la labor y las actuaciones de las distintas consejerías a personas invitadas y a los medios de comunicación.

El testigo ha comentado que además había facturas por servicios prestados para esos eventos fuera de lo estipulado en dichos contratos y ha asegurado que desconoce por qué siempre se recurría a las mismas empresas, que están siendo objeto del juicio como integradas en el grupo liderado por Correa.

Ha precisado que él no tenía constancia en aquella época que las empresas pertenecieran a un mismo grupo y ha añadido que Esperanza Aguirre, como presidenta, no entraba en estos temas administrativos y que fue el exconsejero de Deportes el acusado Alberto López Viejo el que se encargaba de estos eventos pero ha asegurado que él no recibió presión alguna para que se contratara a alguna empresa.

Alejandro Halffter ha comentado que no había precedentes de contratos de este tipo que él recuerde en la Comunidad de Madrid por lo que fueron "muy complicados a la hora de precisar los conceptos que debían incluir".

"Nos pilló de nuevas esos concursos pues no se tenía experiencia en este tipo de concursos de organización de evento", ha apostillado.

En cualquier caso ha asegurado que ni él ni los técnicos advirtieron "corruptelas" ni irregularidades en las 686 facturas relacionadas con estos hechos por los que ha sido preguntado.