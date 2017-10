El FSLN celebra el cierre oficial de la campaña para las elecciones municipales de Nicaragua

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Gobierno en Nicaragua, celebró hoy el cierre oficial de la campaña de las elecciones municipales, previstas para el 5 de noviembre próximo.

Con fiestas públicas en barrios populosos o zonas céntricas de diversos municipios, el FSLN anunció el cese oficial de su campaña, en unas elecciones en las que parte como favorito.

El cierre de actos proselitistas del partido gobernante se da cuatro días después de publicar su plan de desarrollo estratégico municipal, anunciando el desarrollo económico como su prioridad fundamental.

El FSLN aspira aumentar la cantidad de alcaldías ganadas en las elecciones de 2012, cuando obtuvieron 134 de 153 posibles.

Un total de 9 organizaciones políticas compiten en el actual proceso electoral de Nicaragua.

Los nicaragüenses elegirán el 5 de noviembre un total de 6.088 cargos, entre alcaldes, vicealcaldes, concejales propietarios y suplentes, en los 153 municipios del país.

La campaña electoral que culmina este fin de semana en Nicaragua es la más discreta de los últimos años, debido a la poca presencia de los candidatos en los medios masivos de comunicación y sus imágenes en las calles, salvo los del FSLN.

Parte de la sobriedad de la campaña se debió a un acuerdo de no agresión entre los partidos en contienda, lo que no impidió que al menos cuatro candidatos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fueran asesinados y una resultara arrollada por un automóvil, aunque las autoridades no relacionaron dichos sucesos con la actividad política.

La Organización de Estados Americanos (OEA) es el único organismo sin afinidad al Gobierno que participa como "acompañante" en los comicios, aunque su presencia fue criticada por el movimiento opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) por considerar que su jefe de misión, el uruguayo Wilfredo Penco, no goza de credibilidad en Nicaragua.