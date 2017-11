Fachin descarta irse a otra formación política y dejar Podem Catalunya

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha asegurado hoy que "no se le pasa por la cabeza" irse a otra formación política, y apuesta por una "respuesta ciudadana más allá de los partidos" de cara a la elecciones del 21D, aunque no sabe todavía "de qué manera".

Fachin, en declaraciones a Rac1, ha manifestado que "debería materializarse de alguna manera" lo que pasó en las calles el 1 de octubre, cuando "mucha gente diferente defendió la democracia", ha dicho.

Sobre la comparecencia de hoy ante la justicia de los exmiembros del Govern catalán y de la Mesa del Parlament, ha lamentado que "lo que estamos viendo hoy ante las puertas de los juzgados no se ve desde el franquismo cuantas veces la habíamos visto", y que la violencia "la aplique quien la aplique, es siempre rechazable".

El líder de Podem ha señalado además que estará al lado de personas como el exconseller de Interior Felip Puig, que ordenó el desalojo de la plaza de Catalunya el 15M, "si algún día lo pican con una porra", aunque puede ser, ha indicado, que él "no estará a mi lado si pasa al revés; pero es la manera que tenemos de demostrar que estamos a favor de los valores democráticos".

También ha mostrado su apoyo al exconseller de Interior Joaquim Forn, que hoy ha sido "señalado por los fascistas", y ha manifestado que ante estos ataques "no puede haber cualquier vacilación".

A su juicio, el gran error histórico que la izquierda catalana puede sufrir durante generaciones es no tener claro de qué lado se debe estar ahora, y ha dicho que los que le critican por apoyar a Junts pel Sí se equivocan porque seguirá "criticándolos", si bien la de ahora es una situación "excepcional".

"En momentos como estos uno ha de hacer lo que cree, y si me equivoco pues me equivocaré. Uno no viene a política para no equivocarse", ha señalado.