Familiares del desaparecido en Argentina piden la recusación de un juez

Sergio Maldonado, hermano del joven argentino que desapareció hace 49 días cuando supuestamente participaba en una protesta que fue reprimida por la Policía, dijo hoy que pedirá la recusación del juez Guido Otranto en una de las causas sobre la desaparición.

"El juez no me recibió", denunció el hermano de Santiago Maldonado en declaraciones a la prensa, al tiempo que indicó que desconfía de todos, "incluso de Otranto".

Sergio se dirigió al juzgado federal de la sureña localidad de Esquel, donde trabaja el magistrado, para solicitar información sobre los rastreos efectuados ayer en el río Chubut, en los que se buscaban pistas del desaparecido Santiago Maldonado.

El hermano del joven, por quien se presentó el habeas corpus -derecho de un detenido o preso a comparecer ante un juez para que resuelva si su arresto fue o no legal- subrayó que Otranto "no tiene nada para decir porque no puede explicar por qué no está Santiago".

Casi a la par, el jefe de gabinete de Ministros, Marcos Peña, expresó en conferencia de prensa en Buenos Aires que "no se puede hablar de responsabilidades hasta tanto no se sepa con certeza qué pasó",

Además, Peña indicó que el Estado ayuda a la investigación judicial "para poder llegar al fondo de la verdad, sin ningún tipo de especulación ni de apañamiento a nadie".

Sin embargo, Sergio Maldonado profundizó sobre la supuesta responsabilidad de Gendarmería, que es investigada en el expediente de "desaparición forzosa" de Santiago y señaló que el juez, que ya tiene un pedido de recusación en esta causa, "parece el abogado" de la fuerza de seguridad, de la que es responsable la ministra Patricia Bullrich.

En este sentido, el jefe de gabinete defendió a la ministra y dijo que no entrará "en una polémica con los familiares de Santiago Maldonado".

Su hermano aseguró que pedirá la recusación de Otranto en la segunda causa que tiene por Santiago, la del habeas corpus, justo un día después de la inspección en el río Chubut, cercano a la zona donde fue visto por última vez Santiago el 1 de agosto en una manifestación mapuche disuelta por la Gendarmería.

Esa inspección "fue el allanamiento más grande de la historia argentina, en el que intervinieron 380 miembros de la fuerza", señaló el secretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, quien se encuentra en Esquel y ayer acompañó al juez durante el operativo.

Cuando aún no hay un acta del rastreo de ayer firmada por el juez, Cané reveló que "no se encontraron rastros humanos" pero fueron hallados "celulares, medias (calcetines), una mochila verde, una carabina, una bolsa (saco) de dormir y una carpa (tienda de campaña)".

El funcionario del Ministerio de Seguridad destacó el trabajo que puede realizar la Policía Científica con los teléfonos celulares en caso de que esos teléfonos hayan pertenecido a Santiago Maldonado.