Familiares de víctimas urgen votación a favor de prisión permanente revisable

Una veintena de familiares de asesinados en crímenes de especial crueldad, la mayoría menores, han urgido hoy a los grupos parlamentarios a que atiendan lo que consideran "un clamor popular" en contra de la derogación de la prisión permanente revisable.

Estos familiares han iniciado hoy en Sevilla una campaña de recogida presencial de firmas en defensa de esta prisión, para que personas mayores y quienes no suelen utilizar internet puedan apoyar esta reivindicación, que ya suma 2,5 millones de adhesiones a través de la red.

Todos han coincidido en destacar que su apoyo a la prisión permanente revisable no responde a un ánimo de "venganza", sino de "justicia", ya que persigue evitar que los asesinos de sus familiares reincidan al salir de prisión sin haberse reinsertado.

El padre de Mari Luiz Cortés, la niña asesinada en Huelva en enero de 2008, ha destacado a los periodistas que "el símbolo de la unidad" de estos familiares es "el mismo símbolo" que quieren trasladar a los grupos parlamentarios: "Que toda España está reclamando que la prisión permanente revisable no se derogue".

"Exigimos que se haga lo antes posible; ¿por qué se tiene que seguir demorando más tiempo la votación? si algún partido se tiene que poner de lado, pues que lo haga", ha apostillado.

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha explicado que esta recogida de firmas presenciales ha comenzado en Sevilla por haberse registrado varios crímenes de menores de especial crueldad en esta provincia, y ha valorado que ya se hayan recogido 2,5 millones de firmas en apenas veinte días en favor de la prisión permanente revisable.

"Detrás de nosotros no existe deseo de venganza alguno; más bien todo lo contrario: deseo de protección de nuestros hijos, de las personas más vulnerables, elevando a nuestros políticos la reflexión de que la vida de los seres inocentes no puede ser un caladero de votos y que entiendan que ocho de cada diez españoles apoyan la no derogación de la prisión permanente revisable", ha señalado.

El padre de Marta del Castillo ha valorado que esta campaña comience en Sevilla, donde su hija desapareció en enero de 2009, ha defendido que los políticos estén "al servicio" de los ciudadanos y no la revés, y ha opinado que "están quedando muy mal" porque no aportan "soluciones, sino que nos crean problemas".

Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos niños asesinados en Córdoba en octubre del 2011, ha lamentado que la prisión permanente revisable no estuviese vigente cuando se produjo este doble parricidio y ha reivindicado que no se derogue.

Ha recordado que su exesposo, José Bretón, aún no ha mostrado arrepentimiento por este doble asesinato y ha opinado que los 2,5 millones de firmas recogidas suponen "un mensaje claro a los políticos de que la mayoría de los españoles quieren que se mantengan la prisión permanente revisable en casos especialmente crueles de asesinato".

Otros de los familiares que han apoyado esta campaña de recogida presencial de firmas en defensa de la prisión permanente revisable han sido Leticia Reyes, tía de Miriam Cuerda, la bebé asesinada en Almería en 2012, o la madre y abuela del triple crimen perpetrado el pasado septiembre en Dos Hermanas (Sevilla).

También ha asistido a esta recogida de firmas el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y posible candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez.