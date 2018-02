Familias de víctimas califican como "insulto" el indulto concedido a Fujimori

Familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos durante la presidencia de Alberto Fujimori calificaron hoy como un "insulto" y pidieron justicia, tras el indulto concedido al exmandatario por el Gobierno peruano.

Uno de los familiares de las víctimas de la masacre de Cantuta, Carmen Cóndor, hermana del estudiante asesinado Armando Amaro Cóndor, manifestó en conferencia de prensa, en Costa Rica, que con el indulto se le "ha regalado esa libertad" a Fujimori y a ellos se les "ha negado el derecho a la justicia".

"El indulto no es justicia, el indulto reafirma el asesinato y la desaparición, el indulto es impunidad, es un pacto ilegal del Gobierno con el fujimorismo. Vamos a exigir justicia y que regrese a prisión a cumplir los años que le impusieron", destacó Cóndor.

La conferencia de prensa fue realizada en San José, en la sede del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reciba a ambas partes para la etapa de supervisión de sentencia.

La Corte escuchará mañana a la representación del Estado de Perú, posteriormente a los representantes de las víctimas y la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fujimori fue condenado por la Justicia peruana en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó el 24 de diciembre pasado un indulto, que justificó en razones humanitarias de salud, a Fujimori, de 79 años.

Kuczynski también le otorgó el derecho de gracia presidencial, por lo que el exgobernante no podrá ser procesado en un juicio abierto por el asesinato de 6 personas en el distrito de Pativilca (norte de la región Lima).

La defensa de los familiares de las víctimas manifestó hoy que sostendrá antes los jueces que el indulto es un "acuerdo político" y cuestionó la legitimidad y legalidad del certificado de salud.

"El indulto ha sido calificado como humanitario por condiciones de salud y nosotros hemos cuestionado la legalidad y legitimidad de ese certificado de salud y lo hemos calificado como el resultado de un acuerdo político bajo la mesa liderado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y una fracción (del Congreso) del fujimorismo liderado por el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori", resaltó Carlos Rivera, abogado de las víctimas.

Rivera explicó que el contexto político ha "arrinconado al Gobierno" peruano y lo ha puesto en un estado de "sometimiento" hacia la bancada fujimorista, que tiene "prácticamente el control del Parlamento".

"Era evidente que Fujimori no tenía las condiciones de salud que supuestamente había tenido en términos de gravedad y cuyas condiciones carcelarias estaban agravando esa condición. Ahora está (Fujimori) en una casa, no se ha muerto, felizmente, y esa es una de las grandes evidencias de que sin ninguna duda no tenía los males que los médicos abiertamente e ilegal consignaron en un acta médica y que fue la razón decisiva para que el presidente emitiera este indulto", afirmó Rivera.

En la conferencia de prensa asistió la señora Gladys Sonia Rubina Arquiñigo, hermana de Nelly María, desaparecida el 3 de noviembre de 1991, quien expresó a Efe que el "dolor es inmenso, como si hubieran vuelto a asesinar a mi hermana".

"Me siento burlada, indignada, yo pido justicia para que el condenado regrese a la cárcel y cumpla sus 25 años, es lo que pido por mi hermana para que pueda descansar en paz", afirmó.

Por su parte, Rosa Rojas, a quien le asesinaron a su esposo, Manuel Ríos, y a su hijo de 8 años Javier, dijo con tristeza que tiene fe en la Corte y espera que se haga justicia.

"Con este indulto nos han dejado destruidos. Han destruido nuestra lucha de años de haber cobrado justicia, estábamos más tranquilos, pero ahora revivimos las heridas. No hemos llegado a la justicia que queríamos, se han vulnerado nuestro derechos", destacó a Efe Rojas.