Feijóo augura que su relevo será "más fácil" que el de Fraga y defiende un sucesor con experiencia de gestión

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trata de aparcar cualquier debate sobre su relevo en el seno del PPdeG y, tras remitirse "al último año" de una legislatura que finaliza en 2020 como horizonte para abordar este asunto, ha augurado que su sustitución será "más fácil" que la de Manuel Fraga 12 años atrás, además de reconocer que desearía que su sucesor tuviese experiencia de gestión.

En una semana que lo ha vuelto a situar en las quinielas de un eventual salto a la política estatal si Mariano Rajoy realizase cambios en su Ejecutivo, el presidente ha vuelto a ratificar, en declaraciones a distintos medios de comunicación, su "compromiso" con Galicia hasta que finalice su tercer mandato, en el año 2020.

Este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ha plasmado, además, su rechazo a que el debate en el PPdeG se fije en torno a su sucesión. "Usted tiene una gran capacidad de hacer preguntas tres años antes de lo que corresponde y quiero felicitarle", ha replicado a un periodista que le preguntó acerca de si veía a su partido preparado para sustituirle.

A continuación, ha convocado a formular la misma cuestión "en una rueda de prensa de aquí a dos años y medio o tres" para poder proporcionar "respuestas rigurosas". Dicho esto, ha defendido que el PPdeG para lo que está "preparado" es para las elecciones municipales, que son las que tocan en el próximo ejercicio, al igual que las europeas.

"Y aún hay que hacerlo con muchísima más intensidad, después vendrán las generales y luego tocarán las autonómicas. Miren si tenemos cosas que preparar y cosas importantes", ha esgrimido el presidente, quien, en todo caso, ha defendido que en su formación hay cantera.

"El PPdeG es un partido renovado; se tiene que seguir renovando, pero tiene a personas jóvenes que tienen experiencia, que ejecutaron decisiones políticas complejas, gestionaron crisis económicas... un cuadro de mujeres y hombres que pueden optar a esa candidatura en 2020", ha reivindicado.

EXPERIENCIA, PERO SIN MÁS PISTAS

Ante un escenario abierto y un debate del que prefiere huir, lo único que ha admitido Feijóo es que él sería partidario de que su sucesor tenga experiencia de gestión, pero se ha cuidado de concretar en qué Administración debería haber adquirido dicha experiencia.

En concreto, preguntado acerca de si sería importante que su relevo tenga experiencia de gobierno, ha replicado que "lo que sería importante es seguir trabajando", pero sí ha reconocido que él es "de los que creen que es bueno que la gente tenga experiencia".

"Yo no le daría la delegación de Europa Press a un periodista que no tuviera ninguna experiencia, se lo puedo asegurar. Sería un gravísimo error. Para gobernar, se necesita no solo querer a Galicia, no solo estar a disposición de Galicia por encima de cualquier otro compromiso, sino tener experiencia", ha comparado.

Eso sí, a renglón seguido, ha abierto todo el abanico de posibilidades al subrayar que se puede "acreditar experiencia de gestión pública" a través de varias vías, es decir, tanto habiendo "gestionado ayuntamientos, como diputaciones, gobiernos autonómicos o en el ámbito de la Administración central".

Con la mención de "todo el elenco de posibilidades", Feijóo ha evitado dar pistas de un perfil más concreto para su relevo. Y es que en las quinielas figuran, entre otros, sendos presidentes provinciales del PP en Pontevedra y A Coruña: el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, exsecretario general del PPdeG y el vicepresidente del Parlamento, Diego Calvo, extitular de la Diputación de A Coruña.

Pero tampoco se descarta a conselleiros con experiencia en el ámbito municipal como el exregidor de Ferrol José Manuel Rey Varela, de quien se da por hecho que volverá a presentarse en las próximas municipales en la misma ciudad. Y en los corrillos incluso se ha llegado a apuntar como posibilidad a la exministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor.

RELEVO "MÁS FÁCIL" QUE EL DE FRAGA Y EN UN CONGRESO

Feijóo, en todo caso, prefiere posponer el debate "hasta el último año de la legislatura". "Y aquí, en este partido, no hay posibilidades más que el partido decida en un congreso quién puede ser su candidato", ha advertido, antes de rememorar que acaban de cumplirse 12 años desde que él se puso al frente del PPdeG como sustituto del fallecido Manuel Fraga.

"Hace 12 años que el PPdeG decidió cuál era su presidente y en ese congreso ya se decidió también el candidato; tenemos experiencia en hacer eso", ha defendido, antes de admitir que "no fue fácil la sustitución de Fraga".

"Yo creo que mi sustitución va a ser más fácil que esa. No me hagan seguir hablando de esto", ha demandado, antes de subrayar que ya lleva varios días realizando declaraciones sobre su futuro político y su posible salto a la política estatal.

FRENTE A CS, ACREDITAR QUE SE "SABE" GOBERNAR

Preguntado acerca de si teme en Galicia un efecto contagio que favorezca la subida de Cs en detrimento del PPdeG, Feijóo ha señalado que "las encuestas son encuestas", pero también ha reconocido que, pese a que los sondeos publicados no están enfocados en la comunidad, hay que tenerlos en cuenta, saberlos "ponderar" y extraer "conclusiones".

En Cataluña, ha esgrimido que Cs "y sobre todo su candidata", Inés Arrimadas, "realizó una muy buena campaña electoral y todo lo que hizo el PP" en la comunidad "lo rentabilizó" ella obteniendo "un excelente resultado". "Esas cosas hay que valorarlas y considerarlas", ha reflexionado.

En cuanto al PPdeG, ha manifestado que, frente a Cs, debe hacer "lo que está haciendo: gobernar y acreditar que sabe gobernar y que no llega a la política a aprender".

Y es que, aún siendo partidario de "seguir renovando" candidaturas, el presidente ha asegurado que el PPdeG "no va a hacer un cásting", sino que propondrá a candidatos que conocen sus respectivos ayuntamientos.