Feijóo dice que solo espera lo que diga la Justicia tras diez años de relatos y declaraciones sobre la trama Gürtel

En un desayuno organizado por Europa Press, Feijóo ha lamentado que diez años después de que estallara la trama Gürtel en Valencia le sigan preguntando por ella, y ha expresado su deseo de que pronto la Justicia dictamine qué es "verdad y qué es mentira" en este caso.

"Después de distintos relatos y declaraciones de gente que ha dicho una cosa y la contraria, lo que estamos esperando no es lo que diga una persona u otra, sino que la Justicia diga qué parte es verdad y cual mentira y quienes son responsables", ha señalado el presidente de la Xunta, preguntado por la declaración del exmandatario 'popular' Ricardo Costa en la que reconoció la financiación ilegal de campañas del PP en Valencia entre 2007 y 2008.

Feijóo lamenta que tras diez años con la trama de corrupción parezca que "todas las campañas adolecen del mismo vicio". "Solo perjudica a los que han cuestionado la honorabilidad del PP en Valencia", ha concluido, limitando el caso a la Comunidad Valenciana.

"LA CORRUPCIÓN NO ES DEL PARTIDO, ES DE LAS PERSONAS"

Preguntado por el coste electoral que le puede suponer al PP las últimas revelaciones en torno a la trama Gürtel, Feijóo lo ha minimizado señalando que la gente "sabe distinguir entre la corrupción y los casos de corrupción".

A su juicio, si los votantes no valoraran a un partido como el PP que "ha estado al servicio del país durante 40 años", sería "imposible" ganar elecciones u ostentar el Gobierno. Por ello explica que la corrupción no obedece tanto a los partidos sino a cada individuo. "La corrupción no es del partido, es de las personas y esas personas son las corruptas, y esas son las que hay que detectar y echar", ha reiterado.

Feijóo ha lanzado un ataque al PSOE asegurando que hay otros partidos con sus "máximos representantes en el banquillo" y "miran hacia otro lado". Según el mandatario gallego, esta situación de darse en el PP sería muy comprometida, y ha defendido que en el seno 'popular' son de "festejar poco las victorias y preocuparse de los problemas".

Y ha reivindicado que la ley de financiación de los partidos políticos que ha esclarecido y ha puesto los límites sobre las donaciones privadas lleva la firma del presidente Mariano Rajoy, frente a una normativa anterior que contaba con "zonas grises".