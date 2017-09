Feijóo: Sólo quieren el referéndum y no se puede negociar lo innegociable

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lamenta la situación política en Cataluña y asegura que para sus dirigentes "no hay ningún asunto que no sea la celebración del referéndum de independencia", por lo que incide en que "no se puede negociar lo innegociable" y anima a que al Estado no le tiemble la mano a la hora de aplicar la ley.

En una entrevista con EFE con motivo del primer aniversario de su tercera victoria electoral consecutiva, su "tercer contrato y último con Galicia y su gobierno", reitera, el presidente gallego centra su atención en la situación política en Cataluña, el suceso más grave en España desde el 23F, según ha dicho últimamente.

"Fuese el gobierno que fuese, socialista o popular, ningún político en España que sea demócrata puede aceptar que otro político, en este caso el presidente de una Comunidad Autónoma, pueda llamar al incumplimiento sistemático de las leyes, de la Constitución y del Estatuto... Y a conductas tipificadas, varias, en el Código Penal como delitos", sostiene sobre Carles Puigdemont y su equipo de gobierno.

Por eso, ante esta situación y tras la detención de altos cargos esta semana por su relación con la organización del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional afirma que "la Justicia va a detener siempre a quienes incumplan la ley".

"Es verdad que hay catalanes que se preguntan que si han detenido al número dos (de un departamento) se supone que el número dos seguía las instrucciones del número uno. Es verdad y es una pregunta a la que obtendremos la respuesta próximamente", vaticina.

"Porque el juzgado que está instruyendo la causa si observa que el número dos de Hacienda estaba actuando o siguiendo instrucciones, si así lo declarasen, de sus responsables en los departamentos entiendo que remitirá la causa al TSJC porque son aforados", ha opinado sobre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

En su opinión, una vez pase el 1 de octubre, cuando el referéndum no se haya celebrado porque es "ilegal", los catalanes seguirán yendo al trabajo, se sentirán "seguros y arropados" porque se han cumplido las leyes y "los jueces dirán qué sucede con los políticos que han incumplido la leyes".

"Todo esto que ha ocurrido, el día 3 de octubre estoy convencido de que los catalanes se sentirán más seguros, más arropados por el conjunto de sus compatriotas, seguirán yendo a trabajar sabiendo que por encima de lo que puedan opinar los políticos en un momento concreto de su biografía están las libertades, la democracia y las leyes; eso da mucha seguridad", señala.

En cuanto a la actuación del Gobierno y de su presidente, Mariano Rajoy, defiende que "ha sido impecable en las decisiones que ha tomado e implacable en el cumplimiento de los preceptos constitucionales".

También considera que la reforma de la Constitución debe hacerse de mutuo acuerdo entre PP y PSOE, al menos, ya que no hay que ser "ingenuo" porque "no se puede reformar con aquellos que no quieren que exista una Constitución Española" en una parte de España.

Por este motivo, ante el intento de ruptura constitucional, sostiene: "No nos puede temblar la mano, simplemente tenemos que aplicar la ley que es nuestra obligación".

En cuanto a si el Gobierno, su presidente o su partido han podido haber actuado de otro modo en Cataluña en los últimos años se defiende: "Pensar si los demócratas hemos hecho alguna cosa que esté mal cuando lo que tenemos enfrente es a un conjunto de políticos que están llevando a su pueblo a una situación sin retorno no me parece lo más oportuno ni lo más lógico".

Núñez Feijóo opina, además, sobre el ofrecimiento del ministro de Economía, Luis de Guindos, que el Gobierno "hablará con todas las Comunidades Autónomas" sobre financiación y se muestra "convencido" de que "la propuesta se presentará en una mesa para que sea valorada por todos y votada por todos".

Recuerda, además, que "el Gobierno ha estado ayudando estos años a Cataluña de forma clara y explícita" y señala que el 30 por ciento "del dinero que pusimos todos se lo han llevado (en Cataluña), 70.000 millones de euros".

Según Núñez Feijóo, que (Gabriel) Rufián (ERC) sea "el político de referencia" en Cataluña ahora cuando hace años lo era Miquel Roca muestra el "deterioro sistemático de la política catalana que ha llevado a este callejón sin salida".

Para el presidente gallego los españoles no deben tener "ningún complejo de nada" y defiende que tienen que estar "orgullosos" de que el país funcione, de que siga siendo un Estado de derecho y de que "siga siendo una nación, como lo ha sido y lo será. Ya llevamos 500 años a nuestras espaldas", concluye.