Feijóo admite que la Xunta se ve "desbordada" al no limpiar las franjas propietarios ni ayuntamientos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que la Xunta se ve "absolutamente desbordada" para cumplir la ley de prevención de incendios en lo que respecta a la limpieza de las franjas de seguridad en los núcleos rurales, porque los "responsables" de acometer estas tareas --propietarios y, de manera subsidiaria, los ayuntamientos-- no las "ejecutan".

"Los gallegos no cumplimos en lo que se refiere a la limpieza en las franjas de núcleos rurales y los ayuntamientos dicen que no tienen capacidad. Y en la Xunta, al no cumplir los propietarios ni los ayuntamientos, nos vemos absolutamente desbordados para cumplir esa ley, cuyos responsables no la ejecutan", ha sentenciado, en respuesta a Luís Villares (En Marea).

Así se ha pronunciado en una sesión de control en la que, previamente, el dirigente rupturista había afirmado que 16 medidas antiincendios de las 30 que Feijóo anunció en la pasada jornada "ya están vigentes" pero no se cumplen, mientras que otras recuperan "normas anteriores a 2009 que fueron derogadas y seis rectifican diametralmente la política realizada hasta ahora".

Villares, quien ha advertido que solo cinco medidas expuestas por Feijóo tienen "carácter novedoso" y ha interpretado el contenido de su pacto como "una enmienda casi a la totalidad de su política en las áreas forestal y ganadera", ha vuelto a pedir ceses y se ha preguntado "cuánto tiempo más va a mantener" el presidente en sus puestos "a los responsables del abandono rural y del domingo negro" de los incendios de octubre.

A su juicio, "no se puede hacer políticas distintas" con las mismas personas al frente. Sin embargo, ha hecho especial hincapié en el ámbito más "técnico" de la Administración y, tras apuntar al responsable de política forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto, como culpable de que "no se cumplan" las normas en vigor, ha pedido a Feijóo que lo cese por poner en cuestión su propia "credibilidad".

"PODEMOS EMPEZAR A DISCUTIR YA"

Feijóo ha rechazado responsabilizar de lo ocurrido "en 48 horas" de la ola de incendios de mediados de octubre a quien se ocupa de la gestión desde hace años. A su juicio, sería "lo fácil". "¿Se apunta usted a lo fácil o a lo difícil?", ha instado a aclarar a Villares, a quien ha preguntado si se puede "comprometer" a que los ayuntamientos de las mareas contratarán las brigadas de prevención y a "señalar con el dedo a los incendiarios".

"Yo me tengo que comprometer a que los ayuntamientos del PP lo hagan", ha afirmado sobre las brigadas Feijóo, quien también ha lamentado que, sobre los incendiarios, Villares se haya limitado, "sin decir nada más", a echar "una reprimenda al fiscal superior" de Galicia, quien afirmó en una entrevista radiofónica que había "circunstancias" que sugerían una "planificación" tras los fuegos.

También ha considerado "una contradicción" que En Marea afirme que más de la mitad de sus medidas "ya están vigentes" y después denuncie "una enmienda a la totalidad" de la política de la Xunta. En todo caso, ha aludido a la comisión específica que abordará las cuestiones forestales en la Cámara para asegurar que lo "importante" es que Villares formule en ese marco sus propuestas.

Al margen de este órgano, en todo caso, ha subrayado que se puede "empezar a discutir ya", y ha instado a En Marea a aprovechar las enmiendas a la ley de medidas que acompaña a los presupuestos de 2018 para introducir aportaciones. Como ya ratificó en su comparecencia de la pasada jornada, la Xunta, que cambia varios puntos de la ley de incendios en esta ley, prevé aprovechar la vía con más propuestas que puedan implementarse desde principios de enero.

"YO NO ADMINISTRO JUSTICIA"

"Le pregunto yo a usted: ¿se compromete a cumplir la ley?", ha preguntado Villares, quien ha enumerado varias medidas "vigentes" y ha insistido en que Fernández-Couto es "el responsable de la ejecución o no de la normativa", por lo que Feijóo debería destituirlo.

"¿De verdad que no se lee todos los artículos de la ley? ¿Quién es el responsable de limpiar las franjas de los núcleos rurales? Los propietarios. Y si no lo hacen, de forma subsidiaria los ayuntamientos. Y me dice que yo soy el responsable. Yo no administro Justicia, es muy interesante aprender derecho con usted", ha replicado el presidente gallego.

A renglón seguido, ha defendido las medidas presentadas durante su comparecencia, con mención expresa a algunas, así como de políticas ya aplicadas por su Gobierno como el plan de 'impuestos cero' en el rural, y ha hecho especial hincapié en la lucha contra los incendiarios.

"EN EL DELITO DE TERRORISMO ENTRAN LOS INCENDIOS"

"¿Verdad que es novedoso insistir en la criminalidad de los incendios? Usted no está de acuerdo, mire qué gran diferencia", ha continuado Feijóo, mientras que Villares le recordaba, desde su escaño, que este tipo de cuestiones las regula el Código Penal.

Esta afirmación la ha aprovechado el jefe del Ejecutivo para reafirmarse en su tesis del "terrorismo incendiario". "Claro que está en el Código Penal, tuve que leerlo ayer. En el delito de terrorismo entran los incendios y no es necesario una trama ni una organización", ha insistido el mandatario, entre críticas de las bancadas de la oposición.

Feijóo, quien ha hecho un llamamiento "a cumplir la ley cada uno en la medida de sus responsabilidades", ha manifestado su deseo de que Villares participe en la comisión parlamentaria que se va a activar "para aportar y no para destrozarla".

Finalmente, también se ha reafirmado en que "hacer equipos forestales de investigación" o incrementar la vigilancia con cámaras, entre otras medidas, son pasos "interesantes" para combatir a los incendiarios. "¿Verdad que nos preguntamos por qué hemos puesto a disposición judicial 177 personas y solo están tres en la cárcel?", ha zanjado.