Feijóo: La discriminación salarial por sexo está prohibida y Rajoy lo sabe

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado hoy que en España la discriminación salarial por razones de sexo está "prohibida", aspecto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "sabe perfectamente", por lo que ha rechazado polemizar con las palabras del jefe del Ejecutivo durante una entrevista radiofónica.

Núñez Feijóo ha respondido así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete cuestionado por unas declaraciones del presidente del Ejecutivo central que ayer destacó los avances de España en materia de igualdad salarial, pero apuntó que no cree que el Gobierno deba fijar el salario que pagan las empresas y que los gobernantes deben ser muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias.

Respecto a ello, Núñez Feijóo ha aclarado que "cualquier entrevista que se haga, cualquiera que se mire con lupa puede dar lugar... No digo que se manipule, pero puede dar lugar a determinadas conclusiones" que no son las acertadas, ha dicho.

No obstante, ello no genera ninguna duda sobre el "compromiso" del presidente en cuanto a la equiparación salarial entre hombres y mujeres, ya que "no hay ningún político" de ningún partido democrático en España que no defienda un principio básico como es "a igual trabajo, igual salario".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que en España "la discriminación salarial por sexo está prohibida y el presidente lo sabe perfectamente" por lo que ha instado a "interpretar" sus palabras en el marco del actual ordenamiento jurídico.

Así las cosas, el presidente gallego ha admitido que todavía existe desigualdad en el país y que las mujeres afrontan en algunos casos peores condiciones o más dificultades por lo que entiende que "queda mucho trabajo para deshacer" esa situación de desequilibrio.