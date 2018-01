Feijóo pide explicaciones sobre lo ocurrido en la AP-6 porque "no fue de recibo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que la situación vivida por centenares de conductores atrapados por la nieve en la AP-6 el día de Reyes "no fue de recibo", por lo que aguarda "no solo el análisis, sino explicaciones en detalle de qué ocurrió".

Preguntado por este asunto en conferencia de prensa tras la primera reunión de su gabinete este año, ha explicado que es preciso "analizar" qué pasó, determinar las responsabilidades "de cada uno" para evitar que una situación semejante se pueda "volver a producir en cualquier lugar" del país.

Por este motivo ha dicho que es preciso que la concesionaria de la vía, Iberpistas, "informe en detalle" de cómo activó el plan de mantenimiento, "una competencia exclusiva".

Y también es necesario analizar por qué la mayoría de personas que circulaban por esa vía "no advirtieron las recomendaciones que, parece ser, la DGT estaba trasladando".

"Por qué no llegaron a cientos de conductores (los avisos) merece no solo un análisis, sino explicaciones en detalle de qué ocurrió", ha continuado.

"No fue de recibo lo que ocurrió en esas horas, más de 10 ó 12. No tenemos ninguna información de que la concesionaria cumpliera con su deber y las advertencias de la DGT no llegaron a muchísimas personas que estaban usando la autovía (A6) y se metieron en la autopista (AP-6) y que creían que podrían llegar normal y libremente a la capital" tras las vacaciones.

Muchos de los conductores atrapados ese día en la AP-6 procedían de Galicia, ya que es la principal vía de comunicación de entrada a Madrid por carretera desde esta Comunidad.