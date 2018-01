Feijóo ve una "pérdida de tiempo" hablar ahora de la sucesión de Rajoy

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, considera un planteamiento "poco serio" y una "pérdida de tiempo" hablar ahora de la sucesión de Mariano Rajoy, y ha descartado de forma tajante que se sienta mejor situado por ser el único presidente autonómico del PP con mayoría absoluta.

"Evidentemente no", ha zanjado Feijóo, que ha destacado que ha sido el pueblo gallego el que le ha concedido esa mayoría en las urnas, lo que la convierte en una "responsabilidad" y no "un activo".

En una entrevista la semana pasada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que "a fecha de hoy" intentará repetir como candidato en las próximas elecciones generales.

"Rajoy dio una respuesta de libro y de una enorme responsabilidad. Imagínese que hubiera dicho lo contrario", ha destacado Feijóo, que cree "poco serio" empezar ahora a hablar de lo que se puede plantear en el horizonte del año 2020.

En un desayuno informativo, ha relatado que el propio Rajoy le dijo en una ocasión que solo daría una rueda de prensa para anunciar su marcha en el momento en que ésta ya se hubiese producido, nunca antes.

Preguntado por la situación interna del PP ante el tirón de Ciudadanos en las encuestas, Feijóo ha reprochado a la formación de Albert Rivera que sea un partido "imprevisible" porque puede gobernar con un partido y su contrario o rechazar el 155 y luego pretender ser su "apóstol".

Feijóo ha ironizado sobre las críticas constantes de Ciudadanos al PP, a pesar de que el partido naranja "estaría encantado" de fichar a muchos de los candidatos del PP y, de hecho, lo hacen.

"Fichan más gente del PP que nosotros de Ciudadanos", ha subrayado.

Sobre los casos de corrupción que afectan a dirigentes del PP y, en concreto, por la presunta financiación irregular del partido en la Comunidad Valenciana, Feijóo ha recordado que este asunto comenzó a destaparse hace ya diez años y hay testigos que han dicho "una cosa y la contraria".

"Lo que estamos esperando no es lo que dice una persona, sino lo que dice la justicia para ver quién dice la verdad y quién no y quién es responsable y quién no", ha insistido.

A su juicio, los ciudadanos saben distinguir que la corrupción no es de un partido, sino de personas concretas que hay que "detectar y echar".

"La gente sabe distinguir entre la corrupción y los casos de corrupción. Si no seria imposible ganar elecciones y estar en el Gobierno", ha dicho.

Ha recordado que la anterior ley de financiación de partidos tenía "zonas grises" que han sido subsanadas por una nueva ley más estricta que lleva la firma de Mariano Rajoy para evitar, por ejemplo, que las empresas puedan hacer donaciones a los partidos.