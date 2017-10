Feijóo subraya que le sorprendería mucho que Puigdemont pudiese presentarse

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, ha señalado hoy que le sorprendería mucho que Carles Puigdemont pudiese presentarse a las elecciones autonómicas en Cataluña tras haber sido cesado por incumplir sus "obligaciones mínimas", que son cumplir la Constitución y el Estatuto.

En declaraciones en la sede nacional del PP antes de la reunión del comité ejecutivo nacional del partido, Feijóo ha señalado también que ni Puigdemont, que ya es expresidente, ni sus exconsellers, pueden ocupar los puestos que tenían hasta el viernes, porque fueron destituidos y deben acatar las leyes.

Ahora, ha señalado, el Gobierno y PP trabajarán para preparar estas elecciones con "urnas de verdad" que elegirán al nuevo presidente de la Generalitat, porque "el anterior está en situación de ex y los ex no podemos ocupar instituciones".

En este sentido ha insistido en que le sorprendería que Puigdemont se pueda presentar a las elecciones del 21 de diciembre.

"Esto está en manos de la justicia, y la fiscalía y los jueces tomarán decisiones", ha añadido Feijóo, quien ha subrayado que nunca ha visto en cuarenta años de democracia un "nivel de frivolidad y desacato tan grande" y no ha conocido a ningún político "que haya cometido tantos errores y tantas ilegalidades".

"Si un político no puede presentarse (a unas elecciones) cuando está encausado en cualquier procedimiento, imaginen cuando ha tenido que ser cesado por incumplir sus obligaciones mínimas, que es cumplir y hacer cumplir lo que prometió, la Constitución y el Estatut" ha añadido.