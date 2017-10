Felipe González: Quien ha pasado por encima de la autonomía es la Generalitat

El expresidente del Gobierno Felipe González ha negado hoy que el artículo 155 acabe con la autonomía de Cataluña y ha asegurado que fueron los representantes de la Generalitat los que los días 6 y 7 de septiembre "saltaron por encima de la autonomía, por encima de la Constitución".

"La autonomía la dejaron atrás a mi juicio de manera no responsable, por emplear palabras que no incendien sino que apacigüen, los representantes políticos de la Generalitat el 6 y 7 de septiembre", ha dicho González durante su intervención en la investidura como doctor honoris causa de Joaquín Moya-Angeler en la Universidad de Almería (UAL).

Ha pedido a la Generalitat que "lo reconsidere, que vuelva al marco normativo constitucional, no porque se va a deteriorar la situación económica que es una obviedad sino porque se ha deteriorado y se puede deteriorar mucho el intangible más preciado que hemos ido conquistando en décadas que es la convivencia".

Así, ha sostenido que "no hay democracia contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía" porque en ese caso "pueden haber votos pero no democracia".

Asegura que cuando se produjo ante una situación así la responsabilidad de un Estado democrático y de derecho y de sus representantes es "restablecer la autonomía de Cataluña dentro del marco de la Constitución".

"Los que pertenecemos al régimen del 78 la queríamos, la queremos y la seguiremos defendiendo siempre", ha dicho González, quien ha asegurado no tener "miedo" a reformar la Constitución aunque ha advertido que se pueden "reformar las reglas del juego pero no cambiarlas sin respetarlas, porque eso no es democracia."

Asimismo, ha sostenido que en España existe una Constitución "garantista" aunque tenga "fallos en su aplicación, porque todas las democracias son imperfectas".

"Tenemos una Constitución que amplía, como ninguna otra y yo estaba en la sala de máquinas hace 40 años, las libertades, las libertades políticas", ha subrayado.

"Aquí se pueden defender todas las ideas, dentro de la Constitución, lo que no se puede es utilizar las ideas para romper unilateralmente el marco de convivencia que votamos entre todos", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que el artículo "155 de la Constitución es tan constitucional como el 1 y como el 2 y el límite del 155 es que tiene que preservar y defender el Estado de las Autonomías".

"Por tanto quien ha vulnerado la autonomía, quien ha pasado por encima de la autonomía es la autoridad de la Generalitat catalana", ha concluido.