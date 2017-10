Ferran Adrià: "Es momento de exigir a la Comunidad Europea que medie"

El cocinero catalán Ferran Adrià ha reconocido que se siente "muy triste" por la situación que se vive en Cataluña y ha asegurado que "es momento de exigir a la Comunidad Europea que medie" en el conflicto.

En un acto en el Mercado Central de Valencia con motivo de la Semana de la Alimentación y la Salud, ha defendido que Europa "tiene que estar como mediador".

"Es un momento muy triste si vemos Cataluña cómo está y frivolidad, poca. Es momento de exigir a la Comunidad Europea que medie en el asunto", ha afirmado tras añadir: "Yo soy Europa, luché por ser Europa y Europa tiene que estar como mediador, si no, ¿por qué vamos a estar en Europa?".

A su juicio, "no vale" decir que esto no se ha hecho nunca porque muchas cosas que no se han hecho hasta ahora y, por eso, ha instado a "que lo hagan por primera vez".

"Por primera vez que cojan a ocho o diez personas de países diferentes" para que medien en el conflicto, ha propuesto el cocinero, quien ha destacado que amigos suyos de España y de fuera también coinciden en decir que "o hay una mediación o esto no se soluciona".

Preguntado por si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, son los interlocutores, ha insistido en que debe decidirlo "alguien externo".

"Si entramos en quién son los valedores ya entramos en problemas. Que vengan de fuera y digan quiénes son. Creo que esto es fundamental", ha subrayado.

Ferran Adrià ha dicho que, como "esto ya no es un tema catalán, habría que exigir a la Comunidad Europa que ponga orden, que para esto somos Europa".