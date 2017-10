Ferran Mascarell estudia denunciar su cese como delegado del Govern en Madrid

El hasta ahora delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, estudia denunciar su cese, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, al entender que no ha incumplido ninguna de sus funciones, ni ha participado en ninguna votación.

En declaraciones a la emisora RAC1, Mascarell ha opinado que las resoluciones que se aprobaron ayer en el Senado "son manifiestamente anticonstitucionales" y ha agregado que "no hay ningún argumento que me pueda convencer de que alguien tenga derecho, excepto las personas que me nombraron, a echarme".

A su juicio, "no he incumplido nada. No he participado en ninguna votación. No he dejado de cumplir nada. No sé cuál puede ser la motivación".

Por este motivo, ha indicado que este fin de semana hablará con las personas que lo nombraron y decidirá qué hacer. "En algún momento u otro alguna denuncia se podrá producir porque yo me considero lesionado en mis derechos", ha apuntado el también exconseller de Cultura de la Generalitat.

Asimismo, Mascarell cree que se está "aplicando erróneamente la Constitución Española" y que es "incuestionable" que ayer el Parlament proclamó la "República catalana".

Ha sostenido además que por parte del Estado "ha habido muy poca voluntad de diálogo, porque ellos tienen las herramientas y los instrumentos de poderes más establecidos y más sólidos".