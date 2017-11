El Fiscal general de Perú asegura que no se amilana y pelea contra la corrupción

El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, aseguró hoy que no se amilana y que peleará contra la corrupción en el país, tras la presentación de una denuncia constitucional en su contra por parte del legislador fujimorista Daniel Salaverry.

"Después de más de 30 años con servicio a la Fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso", dijo Sánchez en una ceremonia de la Fiscalía de la Nación.

"Entiendo que los fiscales también piensan igual que yo. Acá no vamos a tener miedo. Acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú", agregó tras recibir el respaldo de sus colegas.

Horas antes, Salaverry anunció que presentó su pedido ante la Subcomisión de Asuntos Constitucionales del Congreso por una supuesta inacción de la Fiscalía en los casos de corrupción Lava Jato y de la compañía brasileña Odebrecht.

No obstante, Sánchez comentó que "no podemos descender a ciertos niveles donde solamente llegan aquellos que no tienen vergüenza de sí mismos y de lo que hacen".

El parlamentario del partido Fuerza Popular declaró que "a pesar de que han transcurrido varios meses de conocerse declaraciones en el tema de Lava Jato, el fiscal de la Nación no ha tomado las acciones que su cargo le exige a las empresas peruanas socias de Odebrecht".

El fiscal general remarcó que "no hay políticos en la Fiscalía. No hay ninguna mano negra, ninguna mano política".

En Perú, el caso Odebrecht se centra en trazar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.

Salaverry negó, por otra parte, que su pedido esté vinculado con la decisión del Ministerio Público de investigar a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, el estadounidense Mark Vito, en el marco de la Ley de Crimen Organizado.

Fujimori y Vito son investigados por las denuncias sobre presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Keiko, así como por una nota hallada en el teléfono móvil del encarcelado empresario brasileño Marcelo Odebrecht con el mensaje "Aumentar Keiko a 500 e eu fazer visita" (Aumentar Keiko a 500 y yo voy a hacer visita).

"Esto no tiene nada que ver con otros temas que están en proceso", aseguro el congresista antes de decir que presentó su pedido a título personal y que el martes conversará con los otros integrantes de su bancada.