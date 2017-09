La Fiscalía de Valladolid solicita nueve años de prisión para el exalcalde León de la Riva por tres delitos de falsedad documental

El exregidor firmó tres ‘comfort letter’ para avalar créditos bancarios para el soterramiento del tren, pero no incoó expediente, no recabó informe del interventor municipal y no lo comunicó a la Junta de Gobierno Local como era preceptivo

Dos de sus concejales se enfrentan a una inhabilitación de 24 años

En febrero de este año, los bancos solicitaron al Ayuntamiento el pago de 90 millones de euros por el último crédito suscrito mientras gobernaba el PP