La Fiscalía estudiará si investiga a Camps cuando acaben las declaraciones de Gürtel

La Fiscalía valorará si investiga al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, al que varios procesados en el juicio de la Gürtel han acusado de idear un sistema de financiación ilegal del partido, una vez acaben todas las declaraciones de acusados y testigos en la causa.

Según ha informado hoy la Fiscalía General del Estado, hasta que no terminen de declarar todos los testigos en el juicio de la rama valenciana de la trama corrupta no se valorará si abrir una investigación contra Camps, ello teniendo en cuenta que los testigos, y no los acusados, son los que están obligados a decir la verdad.