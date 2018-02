La Fiscalía francesa dice que las demandas de los etarras se tratan individualmente

Las demandas de los etarras encarcelados en Francia para su traslado a prisiones próximas a sus familias, como las de cualquier otro recluso, se tratan individualmente, no con carácter colectivo, dijo hoy la fiscal Maryvonne Caillibotte.

En el juicio ante el Tribunal de lo Criminal de París contra los etarras Izaskun Lesaka y Joseba Iturbide, Caillibotte se refirió a los encuentros recientes del Gobierno francés con asociaciones de víctimas de ETA y con representantes políticos del País Vasco francés que piden el acercamiento de los presos de la banda.

"No hay una gestión global. Hay una gestión individual", subrayó, después de señalar que no hay ninguna especificidad en el caso de los etarras, que no son los únicos miembros de la población reclusa que piden estar encarcelados cerca de sus familias.

La representante del Ministerio Público mostró su satisfacción por que la situación de ETA haya cambiado respecto al periodo por el que están siendo juzgados Lesaka e Iturbide, arrestados en octubre de 2012 en un hotel de Mâcon (noreste de Francia) con armas, elementos para la confección de explosivos y 13.825 euros en efectivo.

Constató que la organización terrorista ya no perpetra "acciones armadas", pero también que en el recorrido de los dos que se sientan en el banquillo no ve "nada de positivo" en su actitud.

De hecho, dijo que a la vista de este proceso ante el Tribunal de lo Criminal de París, que comenzó el pasado lunes y debe finalizar mañana, sigue estando "extremadamente decepcionada" porque "mantienen un lenguaje unilateral" y no ha habido propuestas de su parte de cara al futuro.

En la actualidad hay 57 etarras en las prisiones francesas, además de 249 en las españolas, de acuerdo con las cifras ofrecidas en este mismo juicio por un comandante de la Subdirección Antiterrorista de la Policía francesa el pasado lunes.