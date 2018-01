Floriano (PP) dice que declaración judicial de Costa le deja "indiferente"

El portavoz adjunto del PP, Carlos Floriano, ha admitido hoy que le dejan "indiferente" las declaraciones del exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa.

Este ha declarado en el juicio de la trama Gürtel que los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y de las Cortes valencianas Juan Cotino encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.

Floriano en declaraciones a los periodistas en el Congreso ha insistido en que no se trata de dar veracidad o no a las declaraciones de Costa y que en su opinión el PP hace "muy bien en no entrar a considerar lo que los acusados pueden decir en su legítimo uso del derecho de defensa".

A la pregunta de si al PP le dejan indiferente las declaraciones de Costa, Floriano ha respondido: "Le aseguro que a mí sí me deja indiferente".

"Yo no sé cómo sienta en el PP, pero puedo hablar por mí: estamos en un proceso judicial, están declarando los acusados, y, por tanto, cada acusado hace las declaraciones que estime convenientes para su mejor defensa", ha asegurado.