Floriano (PP) dice que las revelaciones de Costa sobre la financiación ilegal del partido le son "indiferentes"

Así lo ha reconocido Floriano en el Congreso cuando se le ha preguntado sobre la declaración de Costa en el juicio por la rama valenciana de 'Gürtel', donde ha reconocido que fue el expresidente valenciano Francisco Camps el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market para organizar los actos de campaña de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, en algunos de los cuales participó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Le aseguro que a mí me deja indiferente", ha afirmado Floriano, quien ha enmarcado las declaraciones de los acusados en la Gürtel en sus respectivas estrategias de defensa. "Cada uno hace las declaraciones que estime por conveniente para su mejor defensa, así es como hay que ver las cosas", ha proseguido.

ES SU DERECHO DE DEFENSA

Según Floriano, "no se trata" de que el PP le dé o no veracidad a las palabras de Costa. "Hacemos muy bien en no entrar a considerar lo que los acusados puedan decir en su legítimo uno de su derecho a la defensa", ha zanjado.

En la misma línea, la secretaria primera del Congreso, la 'popular' Alicia Sánchez Camacho, ha comentado que su partido va a respetar "siempre" los procedimientos judiciales y "la estrategia de defensa de cada uno".

"Entendemos que el señor Costa está en su legitimidad de poder plantear la estrategia de defensa que considere oportuna y conveniente, y nosotros no vamos a valorar esas actuaciones --ha insistido--. Estamos a lo que digan las sentencias".