Forcadell no sabe si lunes habrá DUI, pero "facilitará el debate democrático"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dicho hoy desconocer si en el pleno del Parlament del próximo lunes se debatirá o no una Declaración Unilateral de Independncia (DUI), pero ha asegurado que la Mesa "facilitará, como siempre, el debate democrático de todas las ideas y propuestas".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Forcadell ha indicado que ella no puede anticipar si en el pleno del Parlament del próximo lunes se debatirá o no una declaración de independencia "puesto que no puedo decir lo que harán los grupos", pero que, en todo caso, "la Mesa del Parlament facilitará, como siempre, el debate democrático de todas las ideas y propuestas".

"Lo único que figura ahora mismo en el orden del día es una petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, a petición de dos grupos, JxSí y la CUP, para valorar el referéndum del 1 de octubre y sus resultados", ha corroborado.

La presidenta del Parlament ha afirmado, en este sentido, que no podía hablar "sobre lo que pasará, porque depende de los grupos", pero sí que ha dejado claro que ella permitirá el debate de cualquier propuesta que presenten los grupos y que lo que no hará nunca "es practicar la censura".

Sobre la posibilidad de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución y, a través de él, pueda suspender la autonomía de Cataluña, Forcadell ha advertido que "el Estado ha cometido muchos errores y éste sería el más grave, porque provocaría un efecto contrario, y habría muchos ciudadanos no independentistas que estarían dispuestos a defender las instituciones de nuestro país".

Asimismo, la presidenta del Parlament ha criticado el discurso que anteayer pronunció el Rey y ha considerado que, además de ser "muy duro", en él "no habló para nada de diálogo y tampoco hizo referencia alguna a la violencia que provocó el Estado en Cataluña el pasado domingo".

Con respecto a las actuaciones judiciales, y más en concreto, sobre las citaciones ante la Audiencia Nacional para responder a las acusaciones de "sedición", Carme Forcadell ha indicado que "cualquier persona que haya visto las imágenes de las manifestaciones del pasado día 20 puede saber que no hubo ningún tumulto, ninguna violencia, y sí protestas pacíficas que forman parte del ejercicio de las libertades democráticas".

En este punto, la presidenta del Parlament ha reprochado al Gobierno que "use los tribunales" ante "su incapacidad de resolver políticamente conflictos políticos" como el que tiene con Cataluña.

Para la presidenta del Parlament, que la Fiscalía haya desestimado abrir una causa judicial para investigar "la violencia utilizada por las fuerzas policiales del Estado" el pasado domingo "es una situación muy injusta, puesto que las imágenes de lo ocurrido se han visto en todo el mundo, y no es posible negar lo evidente".

Preguntada sobre si considera los resultados del referéndum como válidos, Forcadell ha afirmado: "no dudo para nada de la legitimidad de este referéndum porque se realizó en condiciones de violencia por parte del Estado y aún así votaron en condiciones muy difíciles más de dos millones de personas".

Se ha mostrado rotunda, por tanto, al afirmar que del referéndum ha surgido "un resultado muy digno y legítimo".