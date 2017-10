Forcadell critica la decisión del TC y asegura que el pleno no está convocado, aunque ayer dijo que sí

"Suspender plenos que no están ni convocados es la nueva oferta de diálogo" del Estado, ha ironizado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

La afirmación de la presidenta de que no está convocado el pleno contrasta con el tuit que ella mismo hizo este miércoles: "Convocado el pleno del Parlament para el lunes 9 de octubre a las 10 horas para que el presidente explique los resultados y efectos del referéndum".

Además, el Parlament también hizo un comunicado este martes anunciando la comparecencia del presidente tras haberlo aprobado la Mesa y la Junta de Portavoces y el mismo día abrió el periodo para que se acrediten los medios de comunicación.

Fuentes de la presidencia de la Cámara consultadas por Europa Press aseguran que la presidenta no se expresó bien con este tuit e insisten en que el pleno "no está convocado formalmente".

Aseguran que este formalismo que falta es "lo que convoca oficialmente" el plenario, y no se ha llevado a cabo.

Asimismo, cargan contra el TC y lamentan que la decisión de este jueves demuestra de nuevo que es "un tribunal politizado y absolutamente deslegitimidado".

¿HABRÁ PLENO?

Fuentes de la presidencia de la Cámara consultadas por Europa Press han explicado que, pese a la decisión del TC, el objetivo de la presidenta siempre "es garantizar y preservar la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados".

"Así lo ha hecho siempre y así lo continuará haciendo", concluyen, aunque por ahora la presidenta no ha explicado si lo convocará formalmente tras la decisión del TC.

ARTÍCULO 4

El TC ha suspendido la comparecencia del presidente del Parlament tras admitir a trámite un recurso de amparo del PSC, que avisaba de que JxSí y la CUP habían convocado el pleno amparándose en el artículo 4 de la ley del referéndum, suspendida también por el TC.

Los socialistas consideran que no se puede hacer un pleno citando este artículo, ya que la ley no está en vigor y el artículo 4 es precisamente el que establece que el Parlament declarará la independencia no más tarde que 48 horas después de los resultados oficiales del referéndum.