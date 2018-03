Forn defiende que Puigdemont y Comín dejen su escaño "si es necesario"

El exconseller de Interior Joaquim Forn, ahora en prisión preventiva, ha defendido hoy que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, y el exconseller de Salud Antoni Comín, ambos en Bélgica, renuncien a su escaño en el Parlament "si aritméticamente es necesario" para poder investir a Jordi Sànchez.

En una entrevista con El Periódico de Catalunya, Forn remarca que "lo más urgente es formar Govern", aunque es consciente de que, si la CUP se abstuviese, la investidura de Sànchez sólo saldría adelante si Puigdemont y Comín pudiesen delegar su voto o renunciasen a su acta de diputado para poder ser relevados por otros miembros de su lista.

Forn, que renunció a su escaño de diputado obtenido con la lista de JxCat por Barcelona, avala que Sànchez sea el candidato a la investidura y defiende que Comín y Puigdemont renuncien al escaño "solo si es aritméticamente necesario".

El exconseller se muestra optimista de cara a su salida de la cárcel -"No me veo aquí en febrero del año que viene", señala- y no cree que la creación del Consell de la República, que prevé presidir Puigdemont en Bruselas, le pueda afectar negativamente.

"Es que no será una entidad institucional desde el punto de vista legal; será privada", argumenta Forn, que se reafirma en su posición contraria a la vía unilateral a la independencia y recuerda que tras la jornada del 1 de octubre y hasta la proclamación de la 'república catalana' en el Parlament "sufrió mucho".

Por otra parte, afirma que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "debería dar explicaciones sobre la relación que mantuvo el imán de Ripoll con el CNI" y, sobre las gestiones posteriores a los atentados de agosto, subraya: "El Gobierno español se dio cuenta quizá por primera vez de que los Mossos se ocupaban de todo y ellos no tenían nada que hacer. Eso lo pagaremos caro, pensé".