Fuset (Compromís), "satisfecho" de la condena al PP a abonar 568.000€ a Feria Valencia: "Era moroso y tenía que pagar"

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, tras la rueda de prensa de presentación de la gran Fira de València, tras conocer que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid ha condenado al Partido Popular a abonar 568.511 euros a Feria Valencia por la cesión del recinto ferial en junio de 2008 para la celebración los días 20, 21 y 22 de ese mes de el Congreso Nacional de la formación política en el que Mariano Rajoy fue designado candidato a la presidencia del Gobierno.

El también concejal de Cultura Festiva ha señalado que "el PP le debía a esta ciudad muchísimo dinero y estamos satisfechos que haya llegado el día que, aunque el PP no quiera dejar de ser moroso y no quiera devolverle a esta ciudad aquello que le debe, un tribunal haya condenado le haya condenado a pagar más de medio millón de euros por el uso Feria Valencia, el cual se negaba a pagar porque no existía contrato".

Para el edil, "este caso es paradigmático y expresa la manera en la cual el PP ha gobernado esta tierra, pensando que las instituciones o todo aquello que gobernaba era suyo, su cortijo particular, y por tanto se podía permitir el lujo de no pagar una cifra que no es poca cosa, una cifra astronómica con la que se podrían hacer muchas cosas", ha aseverado.

Fuset ha recordado que desde Compromís han sido "muy críticos" con esta cuestión por lo que están "satisfechos de que, si no ha sido su voluntad, como mínimo haya sido un tribunal" el que obligue a los 'populares' a pagar y ha avisado de que su tónica seguirá siendo la misma: "exigir al PP que devuelva todo aquello despilfarrado, todo aquello robado y todo aquello pendiente, la deuda pendiente que tiene con los valencianos y valencianas", ha sentenciado.