Gabriel (CUP): "Tenemos que desbordar la capacidad represiva del Estado y que los alcaldes aguanten el envite"

La parlamentaria se ha pronunciado en estos términos en un acto celebrado la Facultad de Historia de la Universitat de Valencia (UV) --impulsado por el colectivo Acontracorrent-- titulado 'Cap a la República Catalana?' (¿Hacia la República Catalana?).

Gabriel se ha mostrado convencida de que "la virulencia contra el referéndum" del 1 de Octubre sobre la independencia de Cataluña "no viene de las clases populares, sino de las élites responsables del régimen del 78". "La Constitución --ha continuado-- está deslegitimada. La mayoría de los que estamos aquí, el auditorio, lleno de gente joven, no la hemos votado y muchos otros votaron no".

Para Gabriel, "lo único que es seguro el 2 de octubre es que la izquierda independentista seguirá militando".

La representante de la CUP ha participado en este acto en la Facultad de Historia de Valencia, en cuyo entorno han aparecido esta mañana pintadas amenazantes contra la formación y la propia Gabriel.

Los servicios de limpieza de la Universitat han procedido a borrarlas rápidamente pero, no obstante, las imágenes de los mensajes amenazantes han sido denunciadas por diversas entidades y particulares a través de las redes sociales. Las pintadas, que han aparecido en la acera y paredes, decían cosas como 'Tiro a Ana Gabriel', 'CUP Jamás bienvenidos' o 'Ana Gabriel eres una puta'.