Gallizo (PSOE) defiende la dispersión de los presos de ETA, pero la ve compatible con su acercamiento al País Vasco

En declaraciones a UDIMA Media recogidas por Europa Press, tras participar en el II Congreso Penitenciario que acoge la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Gallizo ha afirmado que en estos momentos es "más posible" acercar a los presos etarras a las fronteras del País Vasco ya que en la actualidad hay menos. Así, ha recordado que cuando ella era la máxima responsable de prisiones había en torno a 500 etarras en prisión, mientras que ahora hay "la mitad".

"La banda ya no está funcionando, y aunque formalmente no está disuelta, el riesgo que puedan tener los internos que pertenecían a esa organización cambia sustancialmente", ha dicho, y ha argumentado que el acercamiento de los presos serviría para "no penalizar a la familia".

Gallizo ha aplaudido la iniciativa del Ejecutivo francés, que anunció que estudiará acercar a los etarras en cárceles galas a la frontera española, aunque ha reiterado que deberá mantenerse la dispersión de los presos mientras no se disuelva la banda.

EN CONTRA DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Por otro lado, Gallizo se ha mostrado contraria a la prisión permanente revisable; figura introducida en el Código Penal por el PP durante su última mayoría absoluta y que los partidos de la oposición --con la excepción de Ciudadanos-- pretenden tumbar en el Congreso, mientras el Gobierno considera que hay que ampliar los delitos penados con este castigo.

La ex secretaria general de Instituciones Penitenciarias ha agregado que el Código Penal ya es "muy riguroso y contempla unas penas muy altas", y ha criticado que el debate sobre la prisión permanente revisable se hace "de cara a la galería" y que siempre se genera cuando se producen "delitos graves".

En este sentido, ha llamado a promover "políticas preventivas" para reducir el riesgo de que se puedan producir en la sociedad "este tipo de crímenes" y ha advertido de que la cadena perpetua y la pena de muerte no han conseguido acabar con ellos en los países en los que se aplican.