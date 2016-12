El edil de Ganemos agredido en Talavera afirma que fue por razones políticas

El concejal y viceportavoz de Ganemos en Talavera de la Reina, Miguel Ángel Sánchez, ha asegurado hoy que la agresión física y verbal que sufrió la tarde de Nochebuena en un bar de la ciudad se debió a cuestiones políticas.

Sánchez, que ha relatado los hechos en rueda de prensa esta mañana, ha afirmado que el agresor estuvo "todo el tiempo" provocándole, insultándole y grabando la conversación con el teléfono móvil, por lo que ha confiado en que, una vez presentada la denuncia, el juez pida el vídeo completo y, si la hubiera, la grabación del propio local en el que tuvo lugar el suceso.

"Esto no fue una pelea de bar", sino que el agresor "me conocía y vino a por mí por ser quien soy, con la intención de que yo saltase y le agrediera en un sitio público", ha subrayado el edil de Ganemos, quien ha añadido que no se caracteriza precisamente por ser una persona violenta y que su comportamiento fue "bastante prudente", a pesar de las provocaciones.

Sánchez ha confiado también en que esta agresión sea "el último episodio" después de "un año complicado", en el que ha conseguido evitar la revocación que pedía un sector de esta formación en base a una supuesta vulneración del código de ética política por parte del concejal y a incumplimientos de algunos acuerdos.

El edil se ha mostrado convencido de que este suceso se ha debido a motivos políticos y ha destacado que no es de recibo que por ser un representante de Talavera alguien le agreda.

Sánchez, que en el momento de la agresión estaba acompañado de su hermana y su cuñado, ha agradecido también las muestras de apoyo recibidas por parte del resto de fuerzas políticas y del tejido social de la ciudad.

Por su parte, la concejal de Ganemos, Sonsoles Arnao, ha agregado que este grupo municipal está dispuesto "a llegar hasta el final para que este hecho no quede impune".

Arnao ha tachado este suceso de "intolerable, inadmisible y lamentable" y ha denunciado también que el semanario La Voz del Tajo utilice un vídeo "manipulado" para intentar demostrar que fue Miguel Ángel Sánchez el agresor y no la víctima.

Ha señalado que Ganemos está a la espera de que el juzgado tome determinaciones "para estudiar las acciones judiciales que se van a tomar y conocer la identidad del agresor".

Los hechos tuvieron lugar hacia las 19:00 horas de la tarde del 24 de diciembre, cuando el edil se encontraba junto a su familia compartiendo en un conocido local de Talavera las horas previas a la cena de Nochebuena.

En ese momento, un desconocido se le acercó, empezó a provocarle y denigrarle y a grabarle con su teléfono móvil y, al ver que él no cedía a sus provocaciones, terminó propinándole dos puñetazos en la cara, hechos que ya ha denunciado ante la Policía.

Según consta en la denuncia, el sujeto le recriminó que antes fuera "un muerto de hambre" y que ahora sea concejal y esté "bebiendo cubatas" cuando "yo te pago tu sueldo, que yo te voté".