Garzón (IU) dice que el viaje de Puigdemont a Bélgica demuestra que los independentistas no tenían un plan

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha negado este martes que el viaje del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Bélgica tras su cese se deba a una "estrategia" o a una "jugada maestra" y ha afirmado que "manifiesta" que los líderes independentistas "no tenían un plan".

Así se ha expresado en una entrevista en los 'Desayunos de TVE' recogida por Europa Press, en la que también ha criticado que no se hayan previsto "las alternativas y consecuencias" del proceso independentista. "No sé si es un ejercicio de improvisación, pero desde luego no parece una cuestión muy estratégica", ha opinado el diputado de Unidos Podemos.

El viaje de Puigdemont, quien ha reaparecido en Bruselas tras haber sido cesado por el Ejecutivo central después de haber proclamado la república de Cataluña, es, para Garzón, "surrealista" y fruto de "la improvisación". Y ha afirmado que esto "ya se veía venir" desde "las últimas semanas", cuando el expresidente autonómico "no sabía realmente qué pasaría después" de la declaración unilateral de independencia (DUI).

Sobre el desconocimiento que la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal, dijo tener del viaje de Puigdemont, Garzón ha señalado que "la incertidumbre no debería ser tan normal", no en una cuestión "tan importante", ha recalcado.

Además, considera que no ha habido "voluntad política suficiente" para evitar el conflicto catalán porque "se hubiera podido evitar con mucho tiempo de antelación". En este sentido, se ha quejado del "despropósito" que se está viviendo en Cataluña y ha reivindicado que "aunque la DUI no es real, los efectos sí han sido reales sobre muchísima gente".

"MEJOR" UN GOBIERNO DE IZQUIERDAS EN CATALUÑA

El líder de IU, que ha asegurado que su relación con su homólogo en Podemos, Pablo Iglesias es "muy buena", ha dicho que ambos son "conscientes" de la dificultad de "abrir un camino intermedio" entre las dos posiciones políticas "polarizantes" en Cataluña que, a su juicio, "son insostenibles en el medio plazo".

El líder de IU, cuya marca en Cataluña está integrada en la coalición 'Catalunya en Comú' impulsada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que su partido "nunca" colaborará con una hoja de ruta independentista. Preguntado si, tras los comicios, ayudaría a conseguir la mayoría a un bloque constitucionalista o, por el contrario, independentista, Garzón ha apuntado que "sería más inteligente no tener que elegir": "Hay que construir una vía intermedia", ha apostillado.

Así, al igual que Iglesias, Garzón ha abogado por pensar en el eje "izquierda-derecha" de cara a los próximos comicios catalanes. Y se ha inclinado por un Gobierno de izquierdas y ha rechazado tener que elegir entre "constitucionalistas e independentistas": "Un Gobierno de izquierdas es mucho mejor que uno con una hoja de ruta insostenible, sea cual sea", ha concluido.