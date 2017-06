Garzón afirma que IU no apoyará ningún referéndum unilateral, que es ilegal

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha afirmado que el referéndum unilateral que propone la Generalitat es ilegal, dejando claro que su formación ni lo apoyará ni participara de ningún modo, aunque sí cree que hay una demanda "legítima" de mucha gente que hay que afrontar.

Por eso, el líder de IU, ha señalado en una entrevista con EFE, si es partidario de que se convoque una consulta en Cataluña, pero siempre y cuando tenga una serie de garantías, empezando porque sea negociado y tenga el reconocimiento internacional.

Aunque Izquierda Unida no es nacionalista y defiende un modelo de Estado federal, la situación actual en Cataluña sólo se puede resolver, en su opinión, "por la vía política y la negociación", una vía en la que se puede contemplar el instrumento del referéndum.

Porque el hecho de que el referéndum no tenga lugar no solo no significa que el problema no se resuelve, ha recalcado, sino que cuanto más tiempo pase sin ofrecer una solución a todos esos ciudadanos que quieren separarse, más independentistas habrá.

Lo que puede ser ahora un choque de trenes, pero "gestionable", quizá dentro de varios años, ha pronosticado el coordinador general, "sea ya ingobernable".

En este contexto, ha señalado que cuando el líder socialista, Pedro Sánchez, en lugar de afrontar este problema llama "inmediatamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para ponerse del lado de la estrategia del PP, está cometiendo un "grave error".

Ve bien, por otro lado, que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acuda al Congreso, como ha pedido, para explicar sus planes sobre el referéndum y que se abra un debate entre todos los grupos parlamentarios, pero considera "secundario" que su propuesta sea sometida a votación, como piden algunas fuerzas.

Forzar una votación que "todo el mundo sabe cómo va a terminar" para que una parte de la Cámara se quiera poner "una medalla" al evidenciarse que los independentistas están en minoría es "demasiado infantil" como para que pueda ser la solución al problema.

"Si hay que votar se hace pero los que están promoviendo que se vote, lo están haciendo por razones diferentes a intentar solucionar el problema", ha afirmado Garzón.