El juez Garzón aplaude el valor de Ricardo Costa por su declaración en Gürtel

El que fue primer juez instructor del caso Gürtel entre 2008 y 2009, Baltasar Garzón, ha aplaudido "el valor y la firme colaboración con la justicia" del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa por sus declaraciones de hoy durante el juicio y ha valorado que pida perdón a la sociedad."Más vale tarde que nunca", ha señalado Garzón en la presentación de su nuevo libro "La Indignación Activa", en la que ha valorado que en este momento "cumbre" del juicio de Gürtel Ricardo Costa "se haya arriesgado a dar este paso aun sin haber obtenido un acuerdo con la Fiscalía".Costa ha apuntado hoy directamente en su declaración en el juicio de la trama Gürtel que los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y de las Cortes valencianas Juan Cotino fueron los que encargaron financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.Frente a esta valentía, el exjuez ha contrapuesto la cobardía del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pues su posición al eludir todas las responsabilidades del Partido Popular respecto a estos casos de corrupción "nos da una idea de en qué manos está el Gobierno de España".El exjuez Garzón ha expresado también que, en su opinión, "el discurso oficial del PP de que no saben nada y todo esto es cosa del pasado, es muy grave y descalifica toda la acción del gobierno", a lo que ha añadido: "no voy a perder más tiempo pidiendo que Rajoy se vaya".Para Baltasar Garzón, "la corrupción es ahora" y el sistema con el que los tesoreros administran el PP sigue siendo el mismo desde el año 1998, por lo que "no vale con decir que los imputados ya no están en ningún cargo del partido".También ha criticado la posición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuyas declaraciones califica de "opinión de necios", al decir que los testimonios que acreditan la financiación ilegal de su partido forman parte de una estrategia de defensa: "decir eso es considerar necios a todos los españoles y españolas".Garzón, que actualmente es asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, reflexiona en su nuevo libro sobre temas de actualidad como la corrupción, la independencia de la justicia o los derechos humanos.