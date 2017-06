Alberto Garzón apuesta por una mesa de diálogo para resolver la crisis venezolana "frente a la derecha golpista"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido la posición del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y ha dicho que "está muriendo gente de un lado y del otro", en referencia a los muertos en las calles por las protestas contra el chavismo.

Garzón ha aclarado que el Gobierno venezolano podría haber actuado "mucho mejor" en los últimos 15 años, y haber sido más "ambicioso" en el ámbito político y social, pero que "eso no quita" que lo que sí se ha conseguido hasta ahora "sea positivo". Aunque ha admitido que siguen siendo "excesivamente altos" ha argumentado que los niveles de pobreza, violencia y privaciones sociales se han "reducido".

En ese sentido, ha abogado por la necesidad de elegir entre una "derecha venezolana profundamente golpista por naturaleza" y por "una mesa de diálogo" que esté conformada por actores "tan legitimados" como el Papa, el Gobierno de Venezuela, la oposición -tanto la más moderada como la golpista- e incluso el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Es la opción legítima y el único momento, lugar y cauce por el que se puede resolver estos problemas", ha aseverado.

Preguntado por si cree que los jóvenes que están muriendo por disparos de la policía son golpistas, el diputado de Unidos Podemos se ha defendido explicando que quienes están muriendo son de ambos "lados". "Lo que necesita es gente responsable que llame a la calma y al diálogo, que es lo que está haciendo el Gobierno", ha subrayado, y ha criticado que lo que está haciendo la oposición es "llamar a los militares y a una actitud golpista".

Así, ha mostrado su rechazo hacia lo que está ocurriendo en el país sudamericano y por lo que está pasando: "No nos gusta en absoluto, y no nos gusta porque cuando uno habla de las privaciones que tiene la ciudadanía lógicamente no puede estar a favor", ha zanjado.