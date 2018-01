Garzón pide la dimisión inmediata de Rajoy por la corrupción en el PP

El líder de IU, Alberto Garzón, ha considerado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería dimitir de forma inmediata, ya que considera "imposible" que estando al frente de un partido "inundado de corrupción" no supiera "absolutamente nada" de la "financiación ilegal del PP".

En rueda de prensa en el Congreso, Garzón ha respondido así sobre las declaraciones en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que confesó que su partido se financió con dinero negro.

"Mariano Rajoy debería haber dimitido hace mucho tiempo y en este momento debería dimitir inmediatamente", ha afirmado Garzón tras indicar que en cualquier país con una democracia consolidada "esto no se hubiera permitido".

El líder de IU ha hecho hincapié en que no se trata sólo de que haya habido favores o "mordidas", sino que además se habla de "financiación ilegal" de la formación que da soporte al Gobierno, el principal partido del país que está "inundado de corrupción.

"Es imposible para cualquier persona con sentido común pensar que Rajoy no sabía absolutamente nada", "creemos que debería dimitir inmediatamente", ha reiterado.

El coordinador federal de IU ha criticado también al presidente del Gobierno por sus declaraciones ayer a propósito de la capacidad del Ejecutivo para evitar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, cuando descartó obligar por ley a las empresas privadas a llevar a cabo esa equiparación de salarios y afirmó: "no nos metamos en eso".

Se nota, a juicio de Garzón, que Rajoy "es hombre y es del PP".

"No le importan en absoluto" las cuestiones de igualdad y de género, "un presidente digno hubiera dicho que haría todo lo posible para acabar con la brecha salarial y no que es una cuestión de la que no hay que preocuparse o no hay que meterse en ella", ha dicho.