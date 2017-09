Garzón avanza que no reconocerá el resultado del 1-O porque no ofrece garantías, pero no desaconseja participar

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que el referéndum convocado por la Generalitat para el próximo día 1 de octubre no ofrece las garantías necesarias y ya avanza que no reconocerá su resultado, pero pese a ello no desaconseja a sus militantes participar en esa convocatoria, que entiende como una mera "movilización".

Así lo reseña en el borrador del documento sobre el 1-O que Garzón presentará a debate este sábado en la Coordinadora Federal de Izquierda Unida para que su formación fije una posición definitiva sobre el proceso independentista, un texto que ha sido consultado con Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), la marca catalana de IU.

En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, Garzón sostiene que "en Cataluña existe un conflicto político" y que "no puede ignorarse que el 80% de la sociedad catalana ha manifestado su interés en ejercer el derecho a decidir".

Sin embargo, considera que la convocatoria del 1-O no resuelve el problema, "dado que carece de las garantías democráticas y políticas suficientes y además el proceso no apela a una parte considerable de la sociedad catalana".

CRÍTICAS A LA "REPRESIÓN" DEL GOBIERNO

En consecuencia, propone a IU advertir de antemano de que no reconocerán los resultados del referéndum. Eso sí, no impide que sus afiliados participen: "El 1-O, dadas las circunstancias, es actualmente una movilización que puede servir como exigencia del derecho a decidir y como protesta por las acciones irresponsables del Gobierno. En IU siempre hemos estado en las movilizaciones a favor del derecho a decidir. En consecuencia, creemos necesario que cada persona decida participar o no según su criterio personal", añade.

También carga contra el Gobierno, al que achaca una "reacción represora y autoritaria" contra el referéndum: "El Gobierno no está abordando este problema político con una actitud democrática, está utilizando la represión y el autoritarismo --proclama.--. La vulneración de los derechos fundamentales cometida es gravísima y afecta al conjunto de los ciudadanos del Estado y no sólo a una parte de la población catalana. La actitud del Gobierno es antidemocrática, irresponsable y reaccionaria".

LA CONSTITUCIÓN YA NO GARANTIZA LOS DERECHOS HUMANOS

A su juicio, "la mejor solución al conflicto es una negociación que contemple un proceso constituyente para construir un modelo de Estado federal", ya que entiende que la Constitución de 1978 está "agotada y que se necesita "un nuevo modelo de convivencia que garantice los derechos humanos, algo imposible bajo el actual marco".

En ese sentido, ofrece a IU continuar trabajando con su marca catalana, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), para lograr "la convocatoria de un referéndum efectivo, que facilite la participación masiva de la sociedad catalana con posible expresión de las diferentes opciones y que implique un debate serio y profundo sobre el modelo de Estado".

"Siendo una fuerza federalista reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, también del pueblo catalán, defendemos la celebración de un referéndum y nos comprometemos a trabajar para hacerlo posible", propone.

Garzón termina apoyando la celebración de la asamblea de parlamentarios y cargos municipales impulsada por Unidos Podemos y que se prevé celebrar este domingo en Zaragoza. A esa cita llevará la posición que IU apruebe el sábado.