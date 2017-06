Garzón ve "un guiño táctico" en el cambio del PSOE sobre el CETA pero avisa: "La abstención es como no mojarse"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha dicho este jueves que el cambio de postura del PSOE sobre el acuerdo económico entre la Unión Europea y Canadá (CETA) es "un guiño táctico" a la izquierda. Eso sí, ha avisado a los socialistas de que "la abstención es como no mojarse".

Garzón se ha expresado así en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, asegurase que su formación se inclinaría por la abstención, aunque la decisión definitiva se tomará el lunes. La presidenta del partido, Cristina Narbona, confirmó ayer el cambio de postura a través de su cuenta de la red social Twitter: "No lo vamos a apoyar", escribió.

Para Garzón, este cambio de criterio de los socialistas forma parte de su "nueva estrategia de acercarse a la izquierda" y, de votar en contra el PSOE, sería "un hito muy importante". Eso sí, cree que la abstención es "demasiado ambigua" porque es "como no mojarse": "Y no es tiempo de no mojarse", ha señalado.

JUEGO DE TRONOS

El diputado de Unidos Podemos también se ha referido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la ronda de contactos que realizará con los líderes de Ciudadanos y Podemos. "Tengo miedo, porque viví las reuniones del año pasado, y frustraron a mucha gente de la izquierda", ha explicado.

Ese miedo, ha explicado, se debe a que los votantes de izquierdas vieron esos encuentros como "una oportunidad perdida" de construir una alternativa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Hay que evitarlo, y para eso hay que clarificar posiciones. La que no me queda clara, y hay que darle el beneficio de la duda, es la de Pedro Sánchez", ha espetado.

Así, Garzón ha dicho que las reuniones tienen sentido si Sánchez está dispuesto a derogar algunas leyes y a ir más allá. "Si no, habrá que bajar la intensidad mediática", ha asegurado, para después añadir: "Esto no es un juego de tronos, la gente se harta de esto si no llega a nada. Es perder el tiempo".

ESTANCAMIENTO EN UNIDOS PODEMOS

Por otro lado, Garzón se ha referido a la coalición de Unidos Podemos, en el que están integrados, entre otros, Podemos e Izquierda Unida. "Hay cosas que están fallando, que se pueden mejorar mucho más. Hemos estado un año estancados", ha lamentado.

A su juicio, existen "ciertos problemas de visibilidad" en la alianza, que podrían mejorarse si se avanza hacia una unión más "plural". "Hay muchas cosas que hacemos desde IU y que aparecen como de Podemos. Sería un error que la imagen de la alianza recayese sobre la imagen de Podemos", ha explicado.

Garzón ha insistido en las ideas recogidas en el informe anual sobre la relación entre ambas formaciones, presentado este miércoles. En el texto, se llega a la conclusión de que el grupo parlamentario está sufriendo un proceso de desgaste y no está funcionando como debería, reivindica mayor reconocimiento.

Con todo, el líder de IU ha dejado claro que quiere continuar con la relación entre ambas formaciones para seguir "conquistando y entusiasmando a los ciudadanos". "Para eso hay que hacer autocrítica, de rendición de cuentas desde un punto de vista constructivo", ha apostillado.