La Generalitat da por consumada la intervención de sus cuentas

La Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, ha recibido hoy una orden del Ministerio de Hacienda que declara el bloqueo presupuestario de gastos no fundamentales de la Generalitat, un mandato con el que la Generalitat cree se consuma la intervención de sus cuentas y queda suspendida de facto su autonomía financiera.

Fuentes del departamento de Economía consultadas por Efe han hecho esta interpretación de la carta remitida hoy mismo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la Interventora General de la Generalitat.

En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Montoro declara la "no disponibilidad" de partidas presupuestarias consideradas no básicas y de "créditos presupuestarios" correspondientes a transferencias.

La carta recuerda el acuerdo adoptado el viernes por el Gobierno en virtud del cual el Ejecutivo central asumirá los gastos básicos -educación, sanidad, servicios sociales y nóminas de funcionarios- de la Generalitat.

Dicho acuerdo, publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), daba 48 horas para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, adoptara un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria respecto a una serie de gastos no esenciales.

"Transcurrido este plazo de 48 horas y no habiendo recibido la comunicación de la adopción de dicho acuerdo de no disponibilidad", el ministro da cuenta de este acuerdo por el que declara el bloqueo presupuestario de una serie de partidas presupuestarias no fundamentales de los presupuestos de la Generalitat.

Además de los servicios públicos básicos, quedan fuera de ese bloqueo presupuestario otros como los servicios de justicia, los penitenciarios, las carreteras, las infraestructuras ferroviarias, el transporte público de viajeros, la logística, la seguridad ciudadana y otros muchos programas presupuestarios considerados "prioritarios" por el Gobierno.

Asimismo, Montoro precisa en la carta que él, a solicitud de la Interventora General de la Generalitat, "podrá autorizar la revocación parcial" de ese acuerdo, "autorizando la correspondiente aprobación y compromiso de nuevos gastos, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad".

Ya anoche el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió una carta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que este último le recordaba que el acuerdo del Gobierno del pasado viernes por el cual asume el control de los gastos fundamentales de la Generalitat "es ya de obligado cumplimiento".

El Govern presentó anteayer un recurso ante el Tribunal Supremo para impedir que el Gobierno central interviniera sus cuentas y se haga cargo así del pago de los servicios básicos en Cataluña.

Ayer el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, dio por "suspendida" la intervención de las cuentas de la Generalitat con la admisión a trámite del recurso ante el Supremo, pero luego el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le recordó que ese trámite no comportaba la suspensión provisional de dicho acuerdo y ratificó que el control de las cuentas de la Generalitat sigue en vigor.

El Gobierno acordó el viernes la intervención de las cuentas de la Generalitat después de que esta se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum.