La Generalitat paga las nóminas de septiembre de los trabajadores públicos

La Generalitat ha realizado este jueves la orden de pago a los bancos de las nóminas de septiembre de los trabajadores públicos, han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Economía.

La interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ha acompañado la orden de pago de un certificado mediante el que se notifica al Ministerio de Hacienda que los pagos realizados son para las nóminas de los trabajadores y no están relacionados con el referéndum del 1-O.

Desde el Govern entienden que Hacienda los ha autorizado, porque ya se han comenzado a hacer efectivos este mismo jueves y calculan que terminarán de pagarse el viernes y que el montante ascenderá a 340 millones de euros sin incluir cotizaciones ni impuestos, que provienen de la tesorería de la Generalitat.

Así, el Ejecutivo catalán ha hecho efectivo el pago de los salarios de sus empleados públicos a pesar de la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno central, que implica que el Ministerio de Hacienda es quien asume el pago directo de las nóminas y de los servicios esenciales: educación, sanidad y servicios sociales, como explicó el pasado viernes el ministro Cristóbal Montoro.

El resto de servicios no incluidos en estos capítulos también está intervenido, tras la firma, por parte de Montoro, de un acuerdo de no disponibilidad de crédito para gastos que no estén ya previstos, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno central ha decidido no hacer más transferencias del sistema de financiación a Cataluña (unos 1.400 millones de euros mensuales) y pagar directamente las nóminas de los funcionarios y los gastos de servicios básicos, y por este motivo la Generalitat ha tenido que recurrir a su tesorería para pagar los salarios del mes de septiembre.

La orden ministerial recoge la no disponibilidad de créditos y supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo, aunque excepcionalmente, Hacienda podrá autorizar nuevos gastos si lo solicita la Intervención General de la Generalitat y lo justifica por razones de "urgente y extraordinaria necesidad".

CERTIFICACIONES

La interventora general de la Generalitat ha remitido este jueves al Ministerio de Hacienda las certificaciones requeridas para el pago de alquileres, nóminas, impuestos y otra serie de gastos.

En esa documentación, se certifica que no se está destinando dinero público para gastos no amparados por la ley, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.