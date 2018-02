Gerry Adams dice que no le preocupa el juicio de la historia

El presidente del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Gerry Adams, asegura que no le "importa" cómo le juzgará la historia cuando abandone la política porque "siempre" ha tratado de hacer su "trabajo de la mejor manera posible".

Adams efectuó esas declaraciones a la agencia británica Press Association cuando está a punto de abandonar la dirección del Sinn Féin después de 34 años al frente del que fuera el brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) durante el pasado conflicto en la isla de Irlanda.

La formación nacionalista celebra mañana sábado en Dublín una conferencia especial para formalizar el nombramiento de la dublinesa Mary Lou McDonald y de la norirlandesa Michelle O'Neill como nuevas presidenta y vicepresidenta, respectivamente.

Ambas representan a la nueva generación de republicanos que no tiene conexión directa con la antigua lucha armada frente a históricos como Adams, quien reconoce que algunos le aborrecerán por su relación con el IRA y otros le admirarán por los esfuerzos realizados para poner fin a la violencia en Irlanda.

Por ello, dice que no le importa demasiado el juicio de la historia: "Me da igual. Siempre he intentando hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Eso es todo lo que uno puede hacer".

Adams, de 69 años, siempre ha negado que haya pertenecido al IRA, aunque las fuerzas de seguridad le sitúan durante parte del pasado conflicto en la cúpula de la banda armada, responsable de más de 3.000 muertos.

"Lamento el hecho de que la gente fuera asesinada, sobre todo aquellos a los que mató el IRA. Por supuesto que lo lamento. Todas las víctimas y sus familias merecen conocer la verdad y obtener justicia", subraya el dirigente republicano.

Adams destacó que desde la firma del acuerdo del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto, le ha "emocionado" la "generosidad" mostrada por algunas personas que "sufrieron mucho" para afrontar el difícil proceso de reconciliación.

"Ha sido bastante inspirador encontrarme con gente que estaba dispuesta a aparcar ese dolor por el bien común. Ahora lo que tenemos que hacer todos es asegurar que no vuelva a pasar", sostiene el líder nacionalista.

Tras abandonar la presidencia del Sinn Féin, Adams también ha indicado que no concurrirá a las próximas elecciones al Parlamento dublinés -previstas para 2021-, donde tiene un escaño desde 2011.

Asimismo, ha descartado presentarse a los próximos comicios a la presidencia de la República de Irlanda, un cargo principalmente representativo, aunque su anhelo, según sus biógrafos, siempre ha sido acabar su carrera como jefe de un Estado irlandés reunificado, el objetivo histórico del Sinn Féin.