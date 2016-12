Girauta: Podemos, Batasuna e independentistas conforman una "alianza destructiva"

Atribuye a una "venganza" la decisión del PSOE de quitar poder al TC para sancionar a los que le desobedecen

Elogia a Rajoy por ver las cosas más rápido y cree que no está en el "tic" bipartidista, al contrario que algunos ministros como Nadal

El portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha asegurado en una entrevista con Europa Press, que ve en Podemos, Batasuna y los independentistas catalanes una "alianza de facto" con el proyecto común de destruir España.

En su opinión, estos partidos tienen "apasionantes proyectos destructivos" y buscan las debilidades del país para "darle más fuerte a ver si se cae la casa (España)".

Según Juan Carlos Girauta, la verdadera línea divisoria entre los políticos "no es de ideología", sino que se traza entre la gente que quieren construir y la que "quiere destruir". En el primer grupo, en el que se incluye, estarían los que advierten de los problemas, de las cuestiones que necesitan reforma y se disponen "rápidamente" a formar alianzas para hacer esas reformas.

En el grupo de los que quieren destruir, el dirigente de la formación naranja encuadra a los "populismos de índole nacionalista o de índole de extrema izquierda". "No cito a la extrema derecha porque no está en el Congreso afortunadamente", puntualiza.

DEROGACIÓN DE LA REFORMA DEL TC

Juan Carlos Girauta también se ha referido a la decisión del PSOE de votar en el Parlamento para quitar atribuciones sancionadoras al Tribunal Constitucional para los que le desobedezcan, precisamente en un momento en el que en Cataluña existe una resolución de su Parlamento regional para "desobedecer al TC".

En su opinión, se trata de "un asunto penoso". "¿Con este desafío, vamos a quitar en el Congreso funciones ejecutivas al TC?. ¿Nos hemos vuelto locos", exclama.

Girauta dice no sentirse extrañado porque una decisión así la apoyen partidos "antisistema o secesionistas", pero sí le extraña que lo haya hecho el PSOE, un partido que califica de "serio". En su opinión, se debe a una "venganza" de los socialistas contra el PP por no haber contado con ellos para reformar el TC y darle atribuciones sancionadoras.

HA HECHO PAGAR AL PP UNA "JUGARRETA ELECTORAL"

El dirigente de Ciudadanos considera que el PSOE está haciendo pagar "una jugarreta electoral del PP" en las "carnes de todos los españoles, porque toda España queda perjudicada con esto". En este sentido, recuerda que el anuncio de esta reforma del TC, para darle funciones sancionadoras al alto tribunal, lo hizo el presidente del PP catalán, Xabier García Albiol, en plena campaña electoral.

Girauta no ve mal que el PP hiciera esa reforma, pero se pregunta "qué necesidad tenía de presentarlo un candidato, un político catalán" advirtiendo además de que se había "acabado el cuento".

En su opinión, la reforma se tenía que haber hecho fuera de la campaña y haber sido presentada por un ministro o por la vicepresidenta del Gobierno "en términos estrictamente técnicos" o poniendo como ejemplos a Alemania o a Austria, donde se reguló este asunto y se dieron funciones ejecutivas a sus respectivos tribunales constitucionales para aplicar sus sentencias.

El portavoz de la formación naranja se muestra convencido de que si se hubiese hecho así "no habría habido el resquemor" que se ha producido. "Se utilizó como baza electoral y ahora hay otros que se quieren vengar", sentencia.

Insiste en que a su partido tampoco le gustó la forma en la que el Gobierno popular hizo las cosas, pero considera que hay que hacer un "ejercicio de responsabilidad" porque se trata de "una herramienta útil".

HAY MINISTROS EN LA CULTURA DEL BIPARTIDISMO

El dirigente de Ciudadanos cree que sería "un juicio precipitado" decir que el PP prima al PSOE para los pactos ninguneando a Ciudadanos, pero sí admite que "hay ministros" en la "cultura estricta del bipartidismo".

"Hay ministros y ministros", exclama Girauta para acto seguido referirse al titular de Energía, Álvaro Nadal, a quien acusa de faltar a la verdad cuando dijo que Ciudadanos no le había enviado la propuesta sobre la pobreza energética, un asunto que después pactó con el PSOE.

En su opinión, Nadal tiene un "tic bipartidista", mientras que hay otros ministros que "son más sensibles a los nuevos tiempos", entre los que cita a la titular de Trabajo, Fátima Báñez.

Al ser preguntado por Cristóbal Montoro --quien también pactó el techo de gasto, la senda de déficit y las medidas para enviar a Bruselas con el PSOE--, Juan Carlos Girauta afirma que éste "es otra cosa". Según afirma, la "avidez recaudatoria" del titular de Hacienda le llevó a "buscar al PSOE" porque "sabe que para subir impuestos el PSOE siempre está disponible".

Según el dirigente centrista, no hay una "estrategia deliberada" entre el PP y el PSOE para mantener el bipartidismo, pero sí cree que "es un tic". No obstante, considera que Rajoy está "menos" en el "tic" y le elogia asegurando que el presidente "no está ahí por casualidad", sino porque "lee las cosas más rápido de lo que la gente cree".