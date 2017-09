Girauta responde al rechazo del PSOE a apoyar al Gobierno: "Es como si se aceptara una solución pactada con Tejero"

Así se ha expresado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, apuntando que la búsqueda de espacios para el acuerdo en Cataluña es equivalente a pactar con el teniente coronel que dirigió el golpe de Estado fallido en 1981.

"No queremos pactar con los golpistas, queremos ganar en las urnas a los partidos separatistas. No tenemos ningún complejo, no queremos pedir perdón al que esta dando el golpe", ha señalado Girauta.

Y preguntado por la comisión parlamentaria del PSOE para abordar la reforma territorial del Estado, que ha recibido la negativa de la formación 'naranja', ha dicho que se trata de un "premio" para "contentar" a golpistas en Cataluña.

Girauta ha contestado a Ábalos, que acusó a Ciudadanos de estar alejado de la cuestión catalana, que sus palabras son "gravísimas" para los catalanes, "no se si por el hecho de que seamos catalanes tenemos menos capacidad de juicio por algo que nos afecta a nosotros", ha alegado.

"Con los que me quieren quitar mi nacionalidad y convertirme en extranjero en mi casa no se pacta nada. En un país normal el poder legislativo hubiera dado apoyo al ejecutivo", ha destacado, asegurando que la propuesta de Ciudadanos no salió adelante debido a que en el Congreso hay "sectarios" que "confunden las instituciones con las siglas".