De Gispert ve las elecciones una "gran irresponsabilidad" y cree que no son la solución

Lo ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press después de que haya trascendido la decisión de Puigdemont de convocar elecciones.

"No me llega la camisa al cuerpo de la noticia tan decepcionante que he recibido. ¡Qué gran irresponsabilidad! ¿Autonómicas es la solución?", ha destacado.