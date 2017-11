El Gobierno de Canarias sella el apoyo de PP y ASG al presupuesto de 2018 aunque sin un "cheque en blanco"

El Gobierno de Canarias se ha garantizado este jueves el apoyo de los grupo Popular y Mixto (ASG) al presupuesto de autonómico de 2018 y ha invitado también a los socialistas a sumarse al acuerdo para mejorar la estabilidad del archipiélago.

En comisión parlamentaria, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha pedido también a los socialistas que se incorporen en el Congreso al acuerdo para desvincular de forma definitiva y por escrito, el REF del sistema de financiación.

Dávila ha destacado el trabajo realizado con todas las formaciones políticas a la hora de consensuar los presupuestos e hizo un repaso por las líneas generales de las cuentas, que para el próximo año crecen un 12,9% hasta los 8.239 millones, el más alto de la historia.

En total, las cuentas suben en 938 millones sobre el presupuesto del presente ejercicio, y destinan 5.008 millones a los servicios públicos esenciales, 439,7 millones más que en 2017, destacando las subidas en sanidad (231,7 millones), Educación (100,4 millones) y Políticas Sociales (99,5 millones).

Asimismo, el presupuesto contempla un aumento de la inversión en un 45% (318,2 millones), el endeudamiento cae en 258 millones, se incluyen rebajas fiscales por importe de 124 millones, y habrá una partida de 4,5 millones para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

La consejera ha apuntado también su deseo de que la situación política de Cataluña "no tuerza" la decisión del Estado de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), solicitando también que algunos líderes autonómicos, como la presidenta andaluza, Susana Díaz, "no cuestionen" los fondos que recibirá Canarias.

La portavoz del Grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG), ha abogado por la cohesión para conseguir "atar" cuestiones de interés para el archipiélago, ya que en las negociaciones con el Estado para el apoyo de los PGE no se consiguió que se atendieran demandas importantes para las islas.

"Nos da pena que no se llegaran a atar todas las cuestiones pendientes, empezando por un sistema de financiación que ahora mismo está paralizado o que se haya aprobado nuestro nuevo REF económico. Por eso debemos demostrar cohesión", dijo.

Mendoza mostró su preocupación por el hecho de que, aunque se ha constatado la lenta salida de la crisis, esta recuperación ha está siendo "más lenta" en Canarias. "Hay que poner más recursos en políticas sociales y afinar más en la gestión para sacar adelante a nuestra gente", aseveró.

En su opinión, lo que toca es seguir aumentando la mejora de la gestión de las políticas sanitarias para rebajar las listas de espera, mientras que sobre Obras Públicas, señaló que "por fin" el Estado vuelva a aportar en el convenio de carreteras.

Además, entendió que es "insuficiente" la subida de un millón de euros para las políticas de Igualdad. "Una vez más se constata que no es la prioridad", lamentó.

Mientras, desde Nueva Canarias, su portavoz, Román Rodríguez, incidió en que el presupuesto tiene que servir para reducir las listas de empleo y las listas de espera sanitaria, así como para sacar a Canarias de la cabeza de la pobreza, "que reina en nuestra tierra más que en ninguna otra".

NUEVA CANARIAS: "BAJAR LA EUFORIA"

"Por bajar la euforia, comparemos el presupuesto definitivo 2017 con el inicial 2018", matizó.

En ese sentido, ha apuntado "a ver cuánto de lo consignado por el presupuesto estatal se queda pendiente y se tendrá que quedar para el siguiente", añadiendo también que cuando "las cosas vienen bien en la economía nacional, europea e internacional, ayuda a Canarias".

A modo de propuesta, desde NC han ofrecido retirar la rebaja fiscal a la telefonía móvil, cifrada en unos 40 millones, para que se dirija a la lucha contra la pobreza.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que el "buen rollito" del Ejecutivo al fomentar unos "presupuestos participados" debe a que gobiernan en minoría. "No hay debilidad del Gobierno que bien no venga", expuso.

Santana hizo especial hincapié en que, en un escenario donde la ley de estabilidad presupuestaria está vigente, es un momento propicio para aliviar la carga fiscal. "Tenemos que ser conscientes del escenario que tenemos. Me parece bien llevar a cabo políticas fiscales progresivas, me parece un acierto", ha destacado.

De igual modo, indicó que en los presupuestos hay un elemento determinante, que es la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica, una reivindicación defendida por todos los grupos parlamentarios.

"Son unos presupuestos que a pesar de contar con más financiación, no incluyen políticas que supongan un cambio en el modelo productivo", mostró para continuar diciendo que cerca del 45% de la población está en riesgo de exclusión social.

Santana ha reclamado una renta básica al estilo de Finlandia y lamentó que el Gobierno de Canarias no apueste por el bloque de políticas de progreso y se decante por vías más conservadoras para el presupuesto, echando de menos la inversión del 1% del presupuesto en cultura, la ecotasa o el plan de lucha contra los vertidos.

José Estalella, del Grupo Popular, ha destacado la "responsabilidad" de su grupo al apoyar unas cuentas donde cae la presión fiscal y mejoran los servicios públicos, si bien ha advertido de que no habrá un "cheque en blanco" ya que hay "aristas" que se deben retocar en el trámite parlamentario.

En ese sentido, ha reconocido que el PP hubiera acometido una reforma fiscal "más ambiciosa y valiente", si bien ha destacado todas las rebajas vinculadas al IGIC.

MENOS PESO SOCIAL, SEGÚN EL PSOE

Estalella sí ha mostrado su preocupación por los grados de ejecución presupuestaria para que el dinero "no se quede en el papel", y ha rechazado el "desequilibrio" inversor entre islas, la subida de fondos para RTVC y Presidencia del Gobierno, y el poco peso del ITC.

El diputado del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera, ha señalado que el Gobierno podría hacer un mayor esfuerzo para mejorar los servicios públicos, ya que en sanidad y educación, por ejemplo, cae su impacto en relación al PIB.

Además, ha dicho que se repiten los "mismos errores" anteriores a la crisis económica con el desarrollo de la construcción, criticando que los presupuestos no ayudan a cambiar el modelo productivo de las islas ni ayudan a mejorar la cohesión territorial.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha agradecido a PP y ASG su "disposición" a dar estabilidad al archipiélago y ha invitado al PSOE a sumarse al consenso pese al "resentimiento" ofrecido en su análisis del presupuesto.

Asimismo, ha comentado que no apoyan la renta básica de Podemos y que "no es sencillo" sacar 60 millones de los presupuestos de la Comunidad para subir las pensiones no contributivas, resaltando que hay que analizar las inversiones "durante varios años" para observar la tendencia en cada isla.