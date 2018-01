El Gobierno de Canarias avisa de que el convenio de carreteras es una "línea roja" para el apoyo de CC a los PGE

"Cabe esa posibilidad sin duda alguna", ha señalado en una entrevista concedida al programa 'Nada que ver' que dirige José Luis Martín en '7.7 Radio' recogida por Europa Press, resaltando no obstante que es una decisión que finalmente debe tomar la organización política.

Rodríguez ha insistido en que la firma del nuevo convenio es "vital" para las islas y uno de los "asuntos más importantes" incluidos en la negociación de la agenda canaria y los PGE con el PP y el Gobierno, como el REF económico o la reforma del Estatuto.

"No puedo decidir sobre si se retira el voto, lo decide la organización, pero entiendo que nuestro apoyo está vinculado al convenio de carreteras, y sería un incumplimiento del PP y del Gobierno", ha señalado.

Sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que reconoce una deuda de 138 millones por el convenio de 2012, ha comentado que "viene a respaldar las tesis del Gobierno de Canarias", que desde ese año "ha denunciado los recortes del Estado".

UNA DEUDA GLOBAL DE CASI 700 MILLONES

Además, ha comentado que en años sucesivos las sentencias irán en la misma línea porque los recursos se presentaban de manera anual y conforme a los PGE, de ahí que la deuda final del Estado con las Islas está calculada en casi 700 millones.

Rodríguez ha apuntado que van a empezar a dialogar con el Ministerio de Fomento para evaluar sobre su ejecución, dado que el recorte supuso que algunas obras no hayan finalizado, otras hayan duplicado tiempo de ejecución y algunas ni siquiera se hayan iniciado.

Además, ha señalado que la sentencia llega en un "momento crucial", con la mesa de negociación para firmar el nuevo convenio, que se "ha alargado muchísimo", un documento que es el "objetivo número uno" de su Ejecutivo, una vez se logró prorrogar el último convenio a lo largo de 2018 para no perder recursos y que las obras no se paralicen.

Rodríguez espera acelerar las negociaciones la próxima semana porque va a haber contactos entre ambos Gobiernos con el fin de que el nuevo convenio "se firme cuanto antes", documento que en su opinión no corre peligro porque está "atado" en la agenda canaria y en las negociaciones en torno a los presupuestos.

"No creo que después de lo acordado vayan a seguir dando pasos hacia detrás, los acuerdos están para cumplirse", ha destacado.

MESA DEL TRANSPORTE

Cuestionado por las discrepancias surgidas con los sindicatos en torno a la Mesa del Transporte, ha reconocido que no "ha habido acuerdo" en torno a la representatividad porque no caben todos, pero ha ofrecido diálogo para resolver la situación modificando incluso el actual decreto "aunque no es un trámite de hoy para mañana".

En cuanto a la gripe, que empieza a aumentar en el archipiélago, ha señalado que los hospitales y centros sanitarios "están listos" y hay un "estupendo equipo" de profesionales para hacer frente a todas las necesidades. "Habrá problemas y dificultades, pero confío en la capacidad del sistema", ha comentado.