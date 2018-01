El Gobierno de Cifuentes y Ciudadanos se reunirán este mes entre tensiones para valorar el acuerdo de investidura

Desde hace meses las relaciones entre el Gobierno que preside Cristina Cifuentes y el partido que lidera en Madrid Ignacio Aguado no pasaban por su mejor momento y esta semana se ha producido otro 'rifirrafe' entre ambos al anunciar PP que abandona la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid, al considerar se ha transformado en una especie de "inquisición".

Esta decisión no ha gustado al portavoz de Ciudadanos en la Cámara regional, que ayer afeaba a los populares que "huyesen" de la comisión en lugar de "afrontar la corrupción y asumir sus responsabilidades". "No han regenerado nada. No les interesa la verdad", criticó, mientras que hoy pedía a Cifuentes que rectificara.

A estas palabras ha contestado 'duramente' el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, este martes. El consejero ha criticado "el juego sucio" que desde el partido naranja quieren hacer contra la presidenta. A su parecer, Ciudadanos es "el tonto útil de la izquierda" y cree que en Madrid "el oportunismo" lleva su nombre.

Precisamente esta comisión pudo ser el punto de inflexión de las relaciones entre ambos partidos, pues dentro del Ejecutivo no gustó el "interrogatorio" que el portavoz adjunto de la formación naranja, César Zafra, hizo a la dirigente madrileña durante su comparecencia en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde acudió por el contrato de la cafetería de la Asamblea al empresario Arturo Fernández. Para Cifuentes, en dicha comisión se trató de suplantar la labor del juez para hacer un "linchamiento político".

Posteriormente, las relaciones no mejoraron ya que la presidenta dio 'plantón' a Aguado en la reunión para valorar el acuerdo de investidura que se fijó en el mes de junio y los diputados de Ciudadanos se levantaron de la mesa. Tampoco fueron fáciles las negociaciones de los Presupuestos para la Comunidad.

Pese a las reuniones para llegar a puntos en común en las cuentas y valorar las peticiones de Ciudadanos, el Ejecutivo presentó, a diferencia del año anterior, los Presupuestos sin ellos. De hecho, desde la formación naranja hablaban de acuerdo mientras que el Gobierno regional aseguraban que no existía como tal.

Para Aguado esto respondía a un "capricho" de la presidenta, que quería a su parecer presentar los Presupuestos "en solitario, intentando rememorar viejas etapas en las que el PP tenía mayoría absoluta". A estas palabras contestó la consejera de Economía, Engracia Hidalgo: "Para sentir el Presupuesto como suyo tienen que ser Gobierno".

"NUESTRA RELACIÓN SE CIÑE AL ACUERDO"

Sobre las relaciones entre ambos partidos, se ha hablado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Garrido ha dicho que esta se ciñe al acuerdo de investidura, "a los 76 puntos y a su cumplimiento". "Más allá de eso a nosotros nos gusta tener una relación exquisita con el resto de grupos. Por nuestra parte jamás queda, pero sí podemos exigir es que se respeten los derechos parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular".

Al ser preguntado por cuándo se producirá la reunión a la que se comprometieron acudir cada seis meses para valorar el acuerdo, Garrido ha indicado que no tienen cerrado todavía una fecha concreta pero que están a disposición de Ciudadanos para ellos. "Nuestro ofrecimiento está ahí para cuando ellos dispongan de una fecha", ha trasladado.

Según concretan desde Ciudadanos, esta reunión se producirá previsiblemente a lo largo del mes de enero, aunque todavía no se ha fijado un día concreto. Una reunión a la que no se asegura la participación de Cifuentes. "Para nosotros en este acuerdo, como en cualquier otro, lo importante no somos las personas, lo importante es el grado de cumplimiento", esbozó este martes la dirigente madrileña.

Desde el Ejecutivo abogan porque estas reuniones sean de "carácter técnico" donde los consejeros correspondientes se puedan reunir con los portavoces de cada área para "verificar punto a punto y de manera sectorial" cada uno de los puntos.