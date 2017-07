El Gobierno niega que el pacto con las FARC obligue a contratar exmiembros en vigilancia

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, aseguró que no es cierto que existan compromisos en el acuerdo de paz firmado por el Gobierno con las FARC que obligan a las empresas de seguridad privada a contratar a 1.200 exguerrilleros, informaron hoy fuentes oficiales.

"Eso no es cierto. No hay un solo compromiso, no se le ha pasado por la cabeza a nadie que nosotros afectaríamos a las empresas de vigilancia privada obligándolas a reincorporar a guerrilleros de las FARC", dijo Naranjo, según un comunicado de su despacho.

El vicepresidente, que se reunió en la caribeña Cartagena de Indias con representantes de los centros comerciales, sector que tiene una relación vinculante con empresas de vigilancia privada, también rechazó "la desinformación" que está circulando sobre lo pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC y dijo que se trata de "inquietudes que están lejos de lo acordado".

Naranjo fue categórico al señalar que acuerdo de paz no impone condiciones que debiliten o afecten a los servicios de vigilancia privada en Colombia o que proyecten su vulnerabilidad.

El martes pasado, las FARC y el Gobierno colombiano cerraron de manera oficial medio siglo de conflicto armado en un acto celebrado en una de las aldeas de Mesetas (centro), una de las localidades que vivió con más crudeza la guerra, con el fin del proceso de desarme de esa guerrilla.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en noviembre pasado un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para acabar con 53 años de conflicto armado.