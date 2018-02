Gobierno Vasco denuncia que mantener el actual despliegue de las FSE en Euskadi "contraviene" el Estatuto de Gernika

Erkoreka se ha referido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al anuncio efectuado este pasado lunes por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, quien afirmó que "está previsto" incrementar el número de efectivos de las FCSE en todo el Estado español.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Gernika establece un reparto competencial "claro" entre la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma que la primera tiene reconocido el carácter de policía integral "excepto para cuestiones supracomunitarias", es decir, que afecten a más de una comunidad autónoma.

"EMPEÑO" DEL GOBIERNO

Erkoreka ha explicado que el Gobierno autonómico "no acaba de entender" el motivo por el cual, una vez "superado y vencido" el terrorismo de ETA, el Gobierno central pretenda mantener en Euskadi una tasa de policías por habitante "superior" a la del resto del Estado, cuando no hay "motivos objetivos" para ello porque el nivel de delincuencia en el País Vasco no es "mayor" que el de otros territorios.

Este "empeño" del gabinete de Mariano Rajoy, según ha criticado, se mantiene "a costa" del propio "erario público" del Estado y de "contravenir las previsiones" del Estatuto de Autonomía de Gernika.