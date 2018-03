El Gobierno busca fecha para la visita de Felipe VI a Marruecos, aunque no será hasta que el rey Mohamed se recupere

Así lo ha expresado el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, quien en una comparecencia en el Senado ha subrayado que la "única" razón por la que no se realizó la visita en el mes de enero fue por un problema de agenda.

Ante la pregunta del senador de Bildu, Jon Iñárritu, el miembro del Ejecutivo ha señalado que la idea de retomar este viaje en el mes que recién empieza, "el plan era marzo", ha dicho. Sin embargo, reconoce que el Gobierno "sigue buscando una fecha" para encajar la visita.

"Como habrá podido ver el rey Marruecos ha sido sometido a una operación quirúrgica recientemente, por lo que hasta que no se reestablezca no puede tener lugar la visita", ha respondido, en referencia a la operación cardiaca a la que se sometió este lunes el rey alauí en París.

NIEGA INCURSIONES EN EL SÁHARA

Por otro lado, la comparecencia de Ildefonso Castro en la comisión de Exteriores del Senado ha estado copada por preguntas sobre el Sáhara Occidental. Así, el representante de Bildu ha cuestionado sobre la incursión de patrullas policiales conjuntas hispano-marroquíes en territorio y aguas territoriales del Sáhara de las que ha informado el Ministerio de Interior.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha negado que se haya producido tal incursión y ha asegurado que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, le ha "ratificado" que no hay patrullas conjuntas en el Sáhara Occidental. A lo que el senador abertzale ha respondido que se jugaba una comida con Castro a que sí había habido tropas españolas en esa zona.

Iñárritu también ha preguntado a Castro por las informaciones aparecidas en medios sobre la colaboración entre las Inteligencias de España y Marruecos para identificar a defensores de la causa del Rift en nuestro país. Algo que el miembro del Gobierno ha afirmado no conocer: "no me consta que haya habido colaboración".

Reitera el Ildefonso Castro que las revueltas de hace un año en Alhucemas se tratan de una cuestión interna de la política del país vecino, por lo que ha dicho que sigue con interés estos acontecimientos pero no ha expresado ninguna valoración.

Por último, preguntado por la intención de Marruecos de anexionarse aguas territoriales del Sáhara Occidental, ha respondido que por el momento esta iniciativa es solo "un proyecto de ley", aunque ha reiterado el diálogo constante entre España y Marruecos en esta y otras materias.

"La manera de poder delimitar las aguas con respeto al derecho internacional es la base de mutuo acuerdo", ha subrayado Ildefonso Castro ante la pregunta de la senadora de Nueva Canarias, María José López Santana.